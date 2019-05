Non essere più padroni del proprio destino per il quarto posto è il grande rimpianto di Gattuso, ma intanto nella strada che porta alla conclusione della stagione il Milan all'ultimo appuntamento casalingo ospita il Frosinone ormai retrocesso. Da una parte i padroni di casa costretti a far risultato e sperare qualche passo falso delle concorrenti, dall'altra una squadra senza alcun obbligo di risultato e spensierata che sicuramente vorrà onorare la maglia di fronte al pubblico della scala del calcio.

Mister Gattuso in conferenza stampa ha ringraziato tutti i tifosi che sono accorsi a San Siro nelle partite di casa del Milan dato che è stata superata la quota del Milione e salvo ripensamenti dell'ultimo minuto schiererà la stessa formazione di Firenze contro la Fiorentina. Il Frosinone dopo la sconfitta di Udine, non vince da 6 incontri, ma l'ordine ai ragazzi di Mister Barone è quello di chiudere al meglio la stagione con la speranza di tornare in A quanto prima.

Serie A: 37ma giornata Milan - Frosinone ore 18. San Siro

🗣 #Baroni: “Ogni giocatore ha voglia di fare bene in uno stadio così importante contro una squadra forte come l’@acmilan. Servirà attenzione e spirito di sacrificio” #MilanFrosinone — Frosinone Calcio (@Frosinone1928) 18 maggio 2019

Le probabili formazioni:

Milan (4-3-3): Donnarumma; Abate, Musacchio, Romagnoli, Kessiè, Bakayoko, Calhanoglu; Suso, Piatek, Borini. Allenatore: Gattuso.

Frosinone (3-5-2): Sportiello; Brighenti, Ariaudo, Capuano; Paganini, Valzania, Sammarco, Maiello, Beghetto; Ciano, Ciofani. Allenatore: Baroni.

Arbitro: Manganiello di Torino.

Calling all Rossoneri out there, grab your gear and prepare for #MilanFrosinone 🔜⚽

Torniamo a San Siro per l'ultima sfida in casa della stagione: ci vediamo allo stadio! 🔜⚽@DIESEL pic.twitter.com/jkXkwovPxi — AC Milan (@acmilan) 19 maggio 2019

I convocati da Mister Gattuso per la sfida con il Frosinone:

Portieri: Donnarumma A., Donnarumma G., Reina

Difensori: Abate, Conti, Laxalt, Musacchio, Rodriguez, Romagnoli, Zapata

Centrocampisti: Bakayoko, Biglia, Kessie, Mauri

Attaccanti: Borini, Calhanoglu, Castillejo, Cutrone, Piatek, Suso.

Here’s the Boss’ 20-man squad for our final home game 🔴⚫

Ecco i 20 rossoneri convocati per #MilanFrosinone 🔴⚫ pic.twitter.com/kVPdm05mVa — AC Milan (@acmilan) 18 maggio 2019

I convocati da Mister Baroni per la sfida con il Milan:

Portieri: Bardi, Iacobucci, Sportiello.

Difensori: Ariaudo, Beghetto, Brighenti, Capuano, Ghiglione, Goldaniga, Krajnc, Molinaro, Simic, Zampano.

Centrocampisti: Cassata, Maiello, Paganini, Sammarco, Valzania.

Attaccanti: Ciano, Ciofani, Dionisi, Errico, Pinamonti, Trotta.

📌 24 i convocati di mister Baroni per #MilanFrosinone

➡️ https://t.co/jeJ4xbgIYj pic.twitter.com/OJoyG13jrA — Frosinone Calcio (@Frosinone1928) 18 maggio 2019 Dove vedere Milan - Frosinone e quote:

La 37ma giornata di campionato vedrà in scena Milan e Fiorentina vedrà il fischio di inizio del signor Manganiello alle ore 18 allo stadio San Siro di Milano dover saranno presenti circa 60 mila spettatori e sarà trasmessa in diretta TV esclusiva sul canale Satellitare Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 (satellite e fibra). La telecronaca sarà condotta da Riccardo Gentile con Lorenzo Minotti che lo affiancherà per il commento tecnico. La partita sempre per gli abbonati Sky sarà visibile sull'app Skygo e in vendita in streaming sulla piattaforma di Sky 'NowTv'. Le quote previste dalla maggior parte delle società di scommesse sportive sono: