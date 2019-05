La dirigenza della Juventus è una delle più attive in questo finale di stagione: sta infatti lavorando per individuare il nome del nuovo tecnico bianconero ma allo stesso tempo è in pieno studio per mercato dei giocatori, con Paratici spesso immortalato con procuratori e dirigenti sportivi.

Come scrive il noto esperto di mercato Gianluca Di Marzio infatti, il direttore sportivo della Juventus ha incontrato di recente il noto agente sportivo Fernando Felicevich, procuratore fra gli altri di Alexis Sanchez.

Alcuni media avevano inizialmente confuso il noto agente con il direttore sportivo del Manchester City Begiristain. Resta però la notizia che la Juventus sarebbe quindi interessata alla punta cilena del Manchester United, che a fine stagione dovrebbe lasciare la società inglese.

D'altronde l'esperienza con il Manchester United non è stata esemplare dal punto di vista realizzativo, ed il giocatore è stato spesso relegato in panchina.

Secondo il noto esperto di mercato Gianluca Di Marzio, la Juventus sarebbe dunque interessata alla punta cilena Alexis Sanchez, che in questa stagione ha raccolto poco più di venti presenze in Premier con il Manchester United.

Fra l'altro la società inglese sarebbe pronta a pagare parte dell'ingaggio del cileno, che percepisce a stagione oltre 10 milioni di euro.

La punta interessa anche all'Inter di Marotta, che potrebbe presentare un'offerta.

Comunque, secondo quanto afferma Di Marzio: "Al momento è tutto in stand-by a causa delle elevate richieste di ingaggio di Sanchez, che chiederebbe almeno 12 milioni di euro netti a stagione. Per questo è tutto sospeso: se ne riparlerà qualora le pretese economiche dovessero diminuire".

La carriera del cileno, classe '88, ha preso il volo soprattutto in Italia, all'Udinese, dove si è messo in evidenza in coppia con Di Natale ed è stato notato dal Barcellona, che poi lo ha acquistato nel 2011.

Tre stagioni dopo è arrivata l'offerta irrinunciabile dell'Arsenal e a Londra ha dimostrato tutte le sue qualità a tal punto che nel gennaio 2018 il Manchester United, guidato a quel tempo da Mourinho, decise di acquistarlo.

Il mercato della Juventus

Il mercato della Juventus passerà inevitabilmente dalla nomina del nuovo allenatore, ma alcune esigenze per la rosa bianconera dovranno essere necessariamente soddisfatte: ad esempio in difesa i centrali in arrivo potrebbero essere almeno due, considerando il ritiro di Andrea Barzagli ed il probabile addio di Martin Caceres (che difficilmente sarà riscattato dalla Lazio).

Potrebbero esserci delle cessioni pesanti, su tutte quella di Miralem Pjanic, che piace a Paris Saint Germain e al Real Madrid. La Juventus lo valuta una somma superiore ai 100 milioni di euro, somma che potrebbe essere reinvestita sul "sogno di mercato" della dirigenza bianconera: il ritorno di Paul Pogba.