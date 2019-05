Queste sono ore davvero calde in casa Juventus. Infatti, Andrea Agnelli insieme a tutta la dirigenza bianconera sta mettendo giù i programmi per la prossima stagione. Il Presidente della Juve in particolare è alle prese con il nodo allenatore e da mercoledì sta incontrando con costanza Massimiliano Allegri.

Pubblicità

Pubblicità

Il primo summit è avvenuto due giorni fa e ieri pomeriggio è andato in scena il secondo appuntamento in poche ore. Questo summit non ha portato né ad una fumata bianca né ad una fumata nera. Questo pomeriggio è possibile che vada in scena il terzo e decisivo incontro.

Massimiliano Allegri, stando alle indiscrezioni rilanciate da Sky Sport, vorrebbe una rivoluzione profonda della rosa, mentre la società non sarebbe dello stesso parere. Il tecnico livornese vorrebbe la cessione di diversi giocatori in particolare avrebbe chiesto di lasciar partire Douglas Costa, Paulo Dybala, Alex Sandro, Mario Mandzukic e Joao Cancelo. Dunque alcuni calciatori sono legati alla permanenza o meno di Massimiliano Allegri, mentre altri invece sembrano assolutamente certi del posto a prescindere da chi sarà l'allenatore.

Juventus, Bernardeschi verso la conferma

Uno di questi è Federico Bernardeschi. Il numero 33 juventino è uno dei giocatori che ha reso di più e che si è ritagliato uno spazio importante anche nello spogliatoio. Bernardeschi è uno dei punti fermi della Juve e si ripartirà da lui con o senza Allegri.

La Juve decide il suo futuro

La Juve, in questi giorni, sta delineando il suo futuro e tutto ruota intorno al futuro di Massimiliano Allegri. Quello che è certo è che il club bianconero vuole rendere la sua rosa ancora più forte, adesso però bisogna capire se i piani del tecnico livornese e quelli della società combaceranno.

Pubblicità

Uno dei giocatori che rischia di lasciare Torino è Paulo Dybala che quest'anno ha reso al di sotto delle aspettative. Il numero 10 juventino non è riuscito a ritagliarsi un posto al fianco di Cristiano Ronaldo e sembra difficile che la Juve gli dia una seconda chance. Inoltre, le parole rilasciate ieri dal fratello della Joya aprono ancora di più ad una sua partenza. I tifosi bianconeri si chiedono però con chi sarà sostituito Paulo Dybala. Uno dei nomi che viene accostato con più insistenza alla Juve è quello di Mauro Icardi.

Il bomber argentino potrebbe proprio lasciare l'Inter per approdare a Torino. Anche se sembra difficile che il club nerazzurro possa cedere Icardi alla sua rivale storica. Ogni discorso di mercato, però, prenderà quota solo dopo che saranno decise le sorti della panchina juventina.

Domenica la festa scudetto

Domenica, per la Juve sarà una giornata speciale nella quale la squadra festeggerà l'ottavo scudetto consecutivo. Infatti, al termine della sfida contro l'Atalanta andrà in scena la festa tricolore e si preannuncia una festa davvero speciale e il club bianconero ha organizzato uno spettacolo incredibile.