Il 15 maggio il noto giornalista sportivo Tancredi Palmeri ha rilasciato interessanti dichiarazioni in merito ad alcune panchine della Serie A, nello specifico di Juventus ed Inter. A proposito della società di Suning, il giornalista ha dichiarato che la possibilità di un arrivo di Conte sulla panchina dell'Inter è davvero concreta.

Pubblicità

Pubblicità

Nonostante quindi Spalletti sia vicino a portare la società in Champions League, le strade fra il tecnico di Certaldo e la società lombarda potrebbero separarsi. Sempre in tema panchine, il giornalista si è soffermato anche sul futuro della panchina bianconera, parlando della possibilità che Guardiola possa decidere di lasciare il Manchester City perché la società inglese rischia l'esclusione dalla Champions League per motivi di Fair Play Finanziario. Fra l'altro, l'esonero odierno di Allegri potrebbe avvalorare ancora di più le parole del giornalista, rilasciate due giorni fa.

Palmeri: 'Agnelli vuole convincere Guardiola con l’aiuto dell’Uefa'

Guardiola potrebbe arrivare alla Juventus grazie alla Uefa

Il noto giornalista sportivo Tancredi Palmeri, in un'intervista rilasciata due giorni fa a Tuttomercatoweb.com (e quindi ancora ignaro dell'esonero di Allegri, avvenuto il 17 maggio), ha dichiarato che la Juventus potrebbe approfittare della situazione 'critica' del Manchester City associata al fatto che la Uefa potrebbe escludere la società inglese dalla Champions League. I motivi sono di carattere finanziario, ovvero aver violato i regolamenti del Fair Play.

Pubblicità

Una notizia che avrebbe del clamoroso, e che potrebbe di conseguenza 'liberare' Guardiola dalla panchina del Manchester City, anche se attualmente le indiscrezioni che arrivano dall'Inghilterra confermano la fiducia della dirigenza inglese sul tecnico spagnolo. Quest'ultimo ha a sua volta confermato di voler continuare a guidare la seconda società di Manchester.

Il giornalista Boulma ha lanciato una bomba di mercato

Secondo il noto giornalista sportivo francese Abdellah Boulma, dopo l'ufficialità dell'esonero dalla Juventus, Massimiliano Allegri avrebbe pranzato con il presidente del Manchester City.

Questo potrebbe significare uno scambio di panchine fra la società inglese e la Juventus, con il tecnico toscano che potrebbe intraprendere una nuova esperienza professionale in Inghilterra. Di certo Guardiola rappresenta il sogno del presidente della Juventus Andrea Agnelli, che considererebbe lo spagnolo come il tecnico giusto per rilanciare le ambizioni europee della Juventus. Ci sono altri indiziati alla panchina bianconera per la prossima stagione: Guardiola è il sogno, piacciono come tecnici internazionali Klopp, Pochettino, impegnati entrambi nella finale di Champions League rispettivamente alla guida del Liverpool e del Tottenham.

Pubblicità

Infine come tecnici italiani la dirigenza bianconera apprezza Antonio Conte (che sarebbe però vicino all'Inter, come conferma Tancredi Palmeri) e Simone Inzaghi, che potrebbe lasciare la Lazio a fine stagione.