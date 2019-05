La panchina del Genoa potrebbe essere affidata a Leonardo Semplici. Enrico Preziosi ha le idee molto chiare sulla guida tecnica e vuole convincere l'attuale allenatore della Spal ad accettare la proposta rossoblu. Dopo aver fatto tutta la gavetta, Leonardo Semplici ha conquistato una doppia salvezza con la società biancazzurra e adesso vorrebbe alzare leggermente l'asticella delle proprie ambizioni.

Benchè la classifica 2018/2019 dica cosa diverse, il blasone del Genoa potrebbe risultare molto attraente al tecnico toscano, che già era stato avvicinato da Preziosi la scorsa estate durante il tormentone sulla conferma legata a Ballardini.

Il Genoa strizza l'occhio a Semplici ma la Spal vorrebbe trattenerlo

Nei prossimi giorni Enrico Preziosi e Leonardo Semplici dovrebbero incontrarsi per approfondire ogni discorso e capire la disponibilità del tecnico.

Genoa: Cesare Prandelli potrebbe lasciare la sua panchina a Leonardo Semplici

Il mister della Spal sembra essere la prima scelta del presidente del Genoa, ma non sono solo i rossoblu ad aver pensato a lui. Senza contare che anche la Spal vorrebbe trattenerlo e farà di tutto per rispettare il contratto ancora vigente. In questo senso il presidente Mattioli è stato chiaro durante la festa salvezza della squadra: “Il mister resta qui con noi, dove vuole andare”. Ciò non può impedire ovviamente a Preziosi e Semplici di scambiare quattro chiacchiere in maniera informale, al fine di capire i margini di manovra.

Al mister, il presidente del Genoa vorrebbe affidare la rifondazione tecnica. Si preannunciano infatti tantissimi cambiamenti a livello di organico, a cominciare dalla probabile separazione consensuale con Cesare Prandelli. Dunque Preziosi dovrà innanzitutto risolvere la situazione con l'ex commissario tecnico della Nazionale italiana prima di procedere verso Semplici.

Prandelli al capolinea, Semplici era già stato contattato

Entrambi sono evidentemente poco soddisfatti della stagione appena conclusa e per motivi differenti sembra scontato un addio.

Subentrato a Ivan Juric, Cesare Prandelli è riuscito a risollevare la squadra nel giro di poche partite, poi un brusco calo di rendimento, dovuto anche all'inattesa cessione di Piatek al Milan. Da lì in avanti il tecnico è stato inghiottito dalle difficoltà, facendosi rimontare e superare in graduatoria dalle ultime della classe. Fino all'insperata salvezza, arrivata soprattutto grazie al successo ottenuto dall'Inter in casa con l'Empoli all'ultima giornata.

Enrico Preziosi aveva già cercato Semplici la scorsa estate, quando valutava se confermare o meno l'autore di quella salvezza rossoblu, Davide Ballardini. Secondo Sky Sport le parti avevano persino raggiunto un'intesa di massima, poi la retromarcia in favore del tecnico ravennate, esonerato dopo pochi mesi dall'inizio del campionato, nonostante una buona classifica. Il presidente del Genoa ha ammesso gli errori fatti ma di riprendersi Ballardini non ci pensa nemmeno.

Vuole soltanto Leonardo Semplici, con cui ha già in programma un appuntamento a breve.