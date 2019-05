Uno dei giocatori che dovrebbe lasciare l'Inter la prossima estate è Mauro Icardi. Il centravanti argentino non ha saputo fare la differenza in questi ultimi mesi dopo un ottimo girone di andata che lo aveva visto mettersi in mostra anche in Champions League.

Pubblicità

Pubblicità

Maurito, infatti, aveva realizzato ben quattro reti in sei partite e in molti pensavano che la clausola rescissoria da centodieci milioni di euro fosse addirittura bassa per il rendimento avuto. Da gennaio in poi il crollo, con il culmine raggiunto a febbraio quando il club ha deciso di togliergli la fascia per affidarla a Samir Handanovic. Da allora il classe 1993 è stato indisponibile per quasi due mesi tornando ad inizio aprile contro il Genoa. Solo due le reti in questo lasso di tempo, entrambe su calcio di rigore, e una serie di prestazioni insufficienti.

Inter, addio probabile per Icardi

Icardi verso l'addio

Quella di domenica potrebbe essere stata l'ultima partita di Mauro Icardi con la maglia dell'Inter. Un match che ha visto il centravanti argentino sbagliare anche un calcio di rigore che rischiava di essere decisivo per la corsa Champions. Una gara insufficiente del giocatore, sostituito da Spalletti e sommerso di fischi da tutto lo stadio. Ed è stata questa la differenza rispetto alle uscite precedenti allo stadio Meazza. Prima di domenica, infatti, solo la Curva Nord si era schierata contro Icardi, fischiandolo e dedicandogli cori contro.

Pubblicità

Contro i toscani, al momento della sostituzione, anche negli altri settori in molti hanno deciso di contestare l'argentino.

Un periodo negativo per Maurito, che ha perso anche la Nazionale. Il commissario tecnico, Scaloni, infatti, ha deciso di non convocarlo per la coppa America a differenza di Lautaro Martinez, che farà parte della spedizione Albiceleste. Icardi che, dunque, sembra destinato a lasciare Milano per cercare il riscatto. Anche dopo il match contro l'Empoli, mentre tutta la squadra è andata sotto la curva a festeggiare la qualificazione in Champions League, lui è rimasto in disparte.

Non solo visto che, stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, anche all'interno dello spogliatoio l'attaccante nerazzurro sembra essere un corpo estraneo. La frattura, dopo quanto successo a febbraio, quindi non sarebbe risanata. Il suo futuro potrebbe essere all'Atletico Madrid o alla Juventus, in uno scambio che coinvolgerebbe Paulo Dybala.

Il sostituto dell'attaccante argentino

Inter che si sta già muovendo per individuare il sostituto di Mauro Icardi.

Pubblicità

Vicino il colpo Edin Dzeko che arriverà a prescindere dal futuro del centravanti argentino. I nerazzurri, però, si stanno muovendo anche su Romelu Lukaku, indicato da Antonio Conte come il rinforzo perfetto per l'attacco. Al Manchester United potrebbe andare una cifra intorno ai quaranta milioni di euro più il cartellino di Ivan Perisic.