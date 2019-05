La notizia più chiacchierata degli ultimi giorni è la possibile scelta della dirigenza bianconera su chi sarà il prossimo tecnico della Juventus. Alcune indiscrezioni confermano come il sogno di Agnelli sia Guardiola, a tal punto che il titolo in borsa della società bianconera è cresciuto moltissimo negli ultimi giorni. In Italia, gran parte dei media sono convinti però che l'arrivo del tecnico spagnolo sia davvero difficile per motivi economici, in quanto il Manchester City avrebbe offerto un nuovo contratto al tecnico da 25 milioni di euro a stagione.

La maggior parte della stampa italiana ritiene che il prossimo tecnico bianconero sarà un italiano, con Sarri ed Inzaghi come possibili candidati alla sostituzione di Massimiliano Allegri. Non sono dello stesso parere in Spagna, dove il noto giornalista sportivo Aguilar, in un tweet ha sottolineato la concreta possibilità che Guardiola possa davvero arrivare alla Juventus.

Guardiola potrebbe trasferirsi alla Juventus

La misma persona que me dijo en su día que Pep Guardiola había llegado a un acuerdo con el Manchester City (meses antes de que fuera público) me dice ahora que está camino de la Juventus. Entonces le creí, ahora me cuesta más, aunque en Turín no se hable de otra cosa. — Francesc Aguilar (@FApor_elmundo) 22 maggio 2019

Secondo il noto giornalista spagnolo Francesc Aguilar, la possibilità di un trasferimento di Guardiola alla Juventus non è poi così da sottovalutare.

Il nuovo allenatore della Juventus potrebbe essere Guardiola.

Nel tweet qui menzionato il giornalista sottolinea come la stessa persona che tre anni fa gli disse che Guardiola sarebbe andato al Manchester City (prima che l'intesa con la società inglese fossa ufficializzata), gli ha confermato che il tecnico spagnolo sarebbe attualmente vicino ai bianconeri. Una notizia, qualora fosse confermata, che sarebbe accolta in maniera entusiastica dai numerosi tifosi bianconeri. Nonostante le smentite che arrivano dall'Inghilterra (anche da alcuni consiglieri d'amministrazione del Manchester City), dalla Spagna arrivano conferme sulla possibile intesa fra il tecnico spagnolo e la Juventus. Probabilmente ci saranno importanti novità dalla settimana prossima.

Il mercato della Juventus

Indipendentemente da chi sarà il prossimo tecnico della Juventus, la dirigenza sta lavorando per cercare di rinforzare una rosa che ha bisogno di innesti in tutti i settori. L'esigenza principale riguarda la difesa, dati il ritiro di Andrea Barzagli e l'addio di Martin Caceres, destinato a ritornare alla Lazio. Piacciono Romagnoli, Hummels, Manolas, Romero e Ruben Dias, con l'argentino del Genoa che sarebbe già stato acquistato dalla Juventus.

Gli altri arrivi a centrocampo e nel settore avanzato potrebbero dipendere da cessioni importanti, come quella possibile di Pjanic e Douglas Costa. Il sogno per la mediana resta Paul Pogba, in uscita dal Manchester United mentre nel settore avanzato, in caso di cessione del brasiliano, la dirigenza bianconera potrebbe investire sul giocatore della Fiorentina e della nazionale italiana di Roberto Mancini, Federico Chiesa.