Sono ore bollenti per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Dopo l'addio, annunciato in conferenza stampa, di Massimiliano Allegri, è iniziata la corsa alla panchina bianconera. Didier Deschamps, uno dei nomi circolati negli ultimi giorni, ha annunciato di non volere lasciare la Nazionale francese e si è tirato fuori dalla corsa.

Si è parlato anche di Maurizio Sarri, allenatore che non è certamente gradito ai vertici del Chelsea, nonostante l'ex Napoli abbia portato la squadra in finale di Europa League. Il club britannico avrebbe già trovato il sostituto del tecnico toscano, Frank Lampard, bandiera dei "Blues". Nelle ultime ore, comunque, si sta facendo sempre più probabile la pista che porta a Josep Guardiola, il vero sogno della dirigenza bianconera per sostituire Massimiliano Allegri.

Juventus, possibile arrivo di Guardiola

Il tecnico spagnolo ha un ingaggio elevatissimo ma, stando alle ultime notizie trapelate, ci sarebbero stati dei contatti con la dirigenza della Juventus. A Palazzo Parigi ci sarebbe stato un incontro tra l'attuale manager del Manchester City e Fabio Paratici, direttore sportivo del club sabaudo. Sottolineiamo, comunque, che non sono arrivati riscontri su queste voci. Ma vediamo nel dettaglio tutte le ultime indiscrezioni sul calciomercato della Juventus.

Mercato Juventus, Pep Guardiola potrebbe essere il sostituto di Massimiliano Allegri

Federico Gennarelli, giornalista di "Radio Sportiva", ha lanciato un tweet che sta facendo sognare tutti i tifosi bianconeri: "Doveva essere la giornata decisiva. Lo è stata. Pep Guardiola sarà il nuovo allenatore della Juventus. Contratto di quattro anni". Gennarelli si è basato sulle voci del presunto contatto a Milano tra Guardiola e Paratici e la sua indiscrezione è circolata presto sui social.

Sull'indiscrezione è intervenuto anche il noto giornalista di "Tuttojuve" Massimo Pavan: "La bomba su Guardiola stuzzica, ma probabilmente si tratta di un sogno da considerarsi irrealizzabile. In ogni caso non escludo nulla, perché anche l'anno scorso l'arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus sembrava pura follia. Inoltre, non è detto che in caso di arrivo di Guardiola, la Juventus vincerà tutto".

Si attendono ulteriori aggiornamenti di mercato nelle prossime ore.

Quello che è certo è che la dirigenza juventina sta sondando anche la pista che porta a Simone Inzaghi, certamente uno dei migliori tecnici emergenti in Europa. L'allenatore della Lazio è molto amico di Fabio Paratici ed è stato compagno di squadra di Pavel Nedved. Attenzione anche a Sinisa Mihajlovic, autore di un ottimo campionato con il Bologna. Mourinho, invece, sembra pura utopia.