Da sicuro partente a possibile cardine del nuovo progetto. Il calciomercato della Juventus cambia rotta su Douglas Costa. L’addio di Allegri dalla panchina dei bianconeri, ratificato ormai la settimana scorsa, cambia il destino dell’estroso esterno offensivo che in questa stagione ha deluso le attese.

I tanti problemi fisici non gli hanno quasi mai permesso di essere al top, così la sua annata a livello numerico è quasi un disastro: venticinque gare giocatore, un gol e solo due assist. A destare perplessità all’interno del club ci sono stati poi alcuni comportamenti fuori dal campo che proprio non sono piaciuti. Insomma, la sua partenza sembrava davvero scontata, tanto che i rumors di mercato avevano già iniziato a parlare di offerte in arrivo da Inter e Tottenham, le due squadre più interessate.

Calciomercato Juventus: Douglas Costa può restare

Il problema è che la “Vecchia Signora” non vuole generare una minusvalenza e cederlo a più di quei 45 milioni pagati al Bayern Monaco nelle ultime due estati, tra prestito e diritto di riscatto, oggi sembra proprio impossibile. Questo però è solo uno dei motivi che potrebbe spingere Douglas Costa a restare.

Calciomercato Juventus: Allegri via e Douglas Costa può rimanere

La possibile permanenza del brasiliano, opzione come detto sempre più probabile per il calciomercato della Juventus, è anche dovuta a questioni tattiche e di talento.

La classe dell’ala carioca non è in discussione e così chiunque arriverà sulla panchina vorrà per lo meno testare Douglas Costa, sperando che gli infortuni lo lascino in pace almeno per tutta l’estate. Tra i candidati più forti alla panchina al momento poi c’è quel Maurizio Sarri che ha dimostrato di essere una vera e propria benedizione per gli attaccanti. Nel suo tridente il brasiliano potrebbe esprimersi al meglio e diventare un punto fermo per la Juve che verrà.

L’ultimo segnale di probabile permanenza arriva poi dal diretto interessato che su Instagram si è detto molto felice a Torino. Le carte in tavola sono cambiate in pochi giorni, l’addio di Allegri ha rivoluzionato gli scenari non solo nel caso di Douglas Costa, è infatti possibile che anche Dybala possa restare nella rosa dei Campioni d’Italia, anche se in questo caso la situazione è diversa. Manchester United, Atletico Madrid e Bayern Monaco sono pronte a fare follie per l’argentino e non è detto che una super offerta, superiore ai 100 milioni di euro, possa fra vacillare i dirigenti bianconeri.

Tra tante voci c’è una sola cosa certa, il cambio di allenatore cambierà il Calciomercato della Juventus sia in entrata che in uscita e questa potrebbe essere una buona notizia per tutti i fans bianconeri di Douglas Costa.