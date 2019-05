Si è appena concluso alla Dacia Arena l'anticipo della trentacinquesima giornata di Serie A tra Udinese ed Inter sul risultato di 0-0. Gara senza grandi emozioni con le due squadre che si dividono la posta in palio. I friulani si portano a +5 punti sull'Empoli in zona retrocessione, mentre i nerazzurri salgono a quota 63 e sono a più cinque sulla Roma quinta in classifica.

La settimana prossima l'Inter giocherà allo stadio Meazza nel posticipo della trentaseiesima giornata contro il Chievo Verona, mentre l'Udinese sarà di scena allo Stirpe di Frosinone contro i ciociari.

Inter, non si va oltre lo 0-0 con l'Udinese

La partita

Il tecnico dell'Inter, Luciano Spalletti, conferma il solito 4-2-3-1 e sceglie Borja Valero in mezzo al campo al posto dell'infortunato Vecino. Al centro dell'attacco Lautaro Martinez viene preferito a Mauro Icardi, che parte dalla panchina.

Nel primo tempo le due squadre danno vita ad una gara molto fisica. Solo due occasioni nitide da gol, entrambe per l'Inter. Al 14' a sfiorare il vantaggio è Radja Nainggolan, che conferma di essere in ottime condizioni fisiche dopo la prestazione fornita settimana scorsa contro la Juventus.

Al 44', invece, ci prova Marcelo Brozovic con un grande sinistro dalla distanza, che si spegne sul fondo. Potenziale chance anche a metà primo tempo, con spizzata di D'Ambrosio e Lautaro non riesce nel tap in vincente.

Nel secondo tempo il copione è lo stesso. Due emozioni in tutta la ripresa. La prima con un tiro di Nainggolan dalla distanza deviato di tacco da De Vrij e ben parato da Musso. La seconda, invece, nel finale con il cross di D'Ambrosio e la conclusione di Keita che trova ancora uno strepitoso Musso pronto.

Le pagelle

Queste le pagelle del match appena concluso:

Handanovic 6: Mai impegnato nel corso del match.

D'Ambrosio 6: Qualche buono spunto, anche se si fa ammonire a metà primo tempo in maniera ingenua.

Skriniar 7: Solito muro invalicabile.

De Vrij 6,5: Come lo slovacco è insuperabile, mezzo voto in meno per un fallo evitabile al limite dell'area nel primo tempo.

Asamoah 6,5: Bravo sia in fase difensiva che in fase propositiva.

Brozovic 6,5: Conferma di essere elemento imprescindibile per la squadra nerazzurra.

Borja Valero 5,5: Un passo indietro rispetto alle ultime prestazioni.

Politano 5,5: Prova spesso la solita giocata a rientrare ma quando accelera soffre la fisicità di Zegelaar.

Nainggolan 7: Conferma di essere in grande forma con un grande tiro dalla distanza e altri spunti interessanti.

Perisic 6,5: Poco incisivo in fase offensivo, ma spesso è decisivo con i suoi recuperi in fase difensiva.

Lautaro Martinez 5,5: Ci si aspetta di più dal "Toro", che non riesce ad essere incisivo.