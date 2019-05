Mancano due partite alla fine della Serie A, ma le notizie principali 'battute' dai media sportivi riguardano in particolar modo il Calciomercato. La società più chiacchierata da questo punto di vista è la Juventus, pronta a definire a breve chi sarà l'allenatore che guiderà i bianconeri la prossima stagione.

Secondo gli addetti ai lavori, la società bianconera dovrà necessariamente pensare a cedere qualche suo top player, così da poter investire sul mercato in maniera massiccia. Uno dei giocatori in entrata da sempre apprezzato dalla dirigenza bianconera (in particolar modo da Paratici) è sicuramente Mauro Icardi, e a tal riguardo si è espressa la moglie e procuratore della punta argentina Wanda Nara che ha ribadito come suo marito non avrebbe difficoltà a convivere nel settore avanzato con un grande giocatore come Cristiano Ronaldo.

Wanda Nara apre: 'Icardi e Ronaldo possono giocare insieme'

Icardi può giocare con Cristiano Ronaldo

Wanda Nara, durante la trasmissione televisiva 'Tiki Taka', si è espressa sul futuro professionale di suo marito, ribadendo tutta l'intenzione da parte di Icardi di voler rimanere a Milano, indipendentemente da chi sarà il prossimo tecnico dell'Inter. Allo stesso tempo, la stessa Wanda ha ribadito che ha ricevuto molte offerte per Icardi, il giocatore è infatti apprezzato da molti top club. In merito invece alla possibilità di un trasferimento alla Juventus, l'agente sportivo non ha chiuso del tutto le porte, ribadendo che "Icardi e Cristiano Ronaldo possono tranquillamente giocare insieme". Una dichiarazione che in qualche modo lascia intendere una possibilità che l'argentino possa concretamente lasciare l'Inter in estate.

Il mercato della Juventus

Il mercato della Juventus si strutturerà ovviamente in base a chi sarà il prossimo allenatore dei bianconeri, ma da questo punto di vista sarà importante anche l'approvazione del bilancio d'esercizio, previsto per giugno, in cui la Juventus dovrebbe registrare una perdita fra i 50 e i 70 milioni di euro. Ci aspettiamo quindi qualche cessione pesante, i nomi più chiacchierati a tal riguardo sono Cancelo, Pjanic e Douglas Costa.

A proposito del portoghese, le due società di Manchester sarebbero interessate al suo cartellino: soprattutto il City avrebbe pronta un'offerta di 60 milioni di euro da recapitare alla Juventus. Altro nome apprezzato da top club europei è sicuramente Miralem Pjanic che piace a Paris Saint Germain e Real Madrid. La Juventus per il giocatore chiede 100 milioni di euro, una somma notevole ma giustificata dal fatto che il bosniaco è uno dei pochi registi di livello europeo.

Anche Douglas Costa potrebbe lasciare Torino, interessa a Tottenham e Manchester City che potrebbero offrire per il giocatore anche 60 milioni di euro.