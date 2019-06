Il Calciomercato della Juventus ha il suo tormentone anche per quanto riguarda le uscite. Cancelo da settimane viene accostato al Manchester City: l'accordo sarebbe vicinissimo ma i dettagli non sarebbero stati ancora definiti, e per questo motivo si tarderebbe a chiudere l'affare.

La trattativa comunque sembra ben impostata e con ogni probabilità andrà in porto, ma al termine dell'ultimo incontro tenutosi pochi giorni fa a Londra non è ancora arrivata la fumata bianca.

Resterebbe ancora una differenza di 10 milioni tra domanda e offerta, mentre l'intesa con il calciatore sarebbe già stata trovata: 5 milioni all'anno d'ingaggio avrebbero convinto l'ex Valencia a lasciare Torino.

Calciomercato Juventus: con il City non è ancora chiuso l'affare Cancelo

E così non resta altro che attendere: la trattativa di calciomercato tra Juventus e Manchester City inizia a diventare una di quelle che tormentano i tifosi per un'estate intera.

Nei giorni scorsi Paratici è volato a Londra per cercare l'intesa con i campioni d'Inghilterra: sembrava potesse essere il viaggio giusto per chiudere, e invece così non è stato.

I Citizens non si sarebbero mossi dall'offerta di 50 milioni, mentre la Juve continuerebbe a chiederne 60: la distanza non è incolmabile, ed è molto probabile che alla fine i due club trovino un compromesso a metà strada. Da escludere, invece, l'inserimento di una contropartita tecnica: si era parlato di Danilo, ma la "Vecchia Signora" vorrebbe solo del cash per il suo terzino.

Al momento, dunque, nessuna delle parti avrebbe fatto il primo passo, e così sarebbe rimasto tutto in stand-by.

La strategia della società britannica sembra piuttosto chiara: avendo già in mano l'accordo con Cancelo (contratto di cinque anni a 5 milioni) non ci sarebbe alcuna fretta di migliorare ulteriormente l'offerta. D'altronde, la concorrenza del Manchester United è ormai stata battuta, e in rosa c'è già Kyle Walker a coprire il ruolo mentre si sistemano le cose con il probabile nuovo acquisto.

Cancelo al City diventerebbe l'alternativa all'inglese che ha già compiuto 29 anni, ed è proprio l'avanzare dell'età dell'ex Tottenham che avrebbe convinto la squadra allenata da Guardiola a puntare forte sul lusitano per avere in organico un ricambio a lungo termine.

Juventus: Trippier o Semedo al posto di Cancelo

Il viaggio a Londra di Paratici pare avesse anche un secondo obiettivo per il calciomercato della Juventus: quello di trovare un sostituto di Cancelo.

La pista più calda è quella che porta a Trippier del Tottenham. Il britannico è in uscita dai vice-campioni d'Europa e piacerebbe anche al Napoli e al Manchester United. Il prezzo del cartellino si aggira sui 28 milioni di euro, una cifra non esorbitante: in fin dei conti sarebbe la metà di quello che i campioni d'Italia vorrebbero incassare dalla cessione di Cancelo.

Il pressing bianconero sembra piuttosto alto, anche perché il 28enne inglese ha le caratteristiche giuste per il gioco di Sarri.

Il tecnico ex Napoli, infatti, vuole un terzino più difensivo, che sappia dare stabilità al reparto. Tra le alternative sono date in calo le quotazioni di Hysaj, poiché la richiesta del Napoli sarebbe alta, e poi trattare con De Laurentiis se ti chiami Juventus non è mai semplice.

Negli ultimi giorni sembra essere tornato di moda il nome di Nelson Semedo del Barcellona, corteggiato anche da Atletico Madrid e Paris Saint-Germain. Dietro l'operazione di sarebbe il potente agente Mendes, lo stesso di Cristiano Ronaldo, ma i blaugrana chiedono 40 milioni di euro e forse non sono nemmeno così convinti di cederlo.

In piedi anche la trattativa con il Valencia per Piccini. Il terzino italiano costa meno di 10 milioni ma non è una prima scelta, dunque è possibile che venga preso in considerazione se dovesse partire anche De Sciglio, il quale verrà valutato in ritiro, anche se al momento non sarebbe nella lista delle cessioni imminenti. Cancelo al Manchester City, Trippier in bianconero: lo scenario attuale per il calciomercato della Juventus sulla parte destra della difesa sarebbe questo.