Le ultime notizie del calciomercato della Juventus riguardano James Rodriguez. Il mancino colombiano è uno dei nomi che più incuriosiscono sul mercato mondiale e tanti sono i corteggiatori soprattutto in Italia. A spalancare le porte all'approdo del giocatore nel Bel Paese ci pensa oggi il quotidiano tedesco Kicker che spiega come non ci sarà il riscatto del cartellino da parte del Bayern Monaco. I campioni di Germania avrebbero un'opzione per acquistare James Rodriguez da Real Madrid, ancora proprietario delle prestazioni sportive del ragazzo, per 42 milioni di euro, ma questa possibilità scade il 15 giugno e per ora dalla Baviera nessuno si è fatto avanti.

Tutti gli indizi portano all'addio e sono pochissime anche le possibilità che il sudamericano possa rientrare in Spagna visto che il Real è pronto a una rivoluzione e Zidane ha già scelto Hazard per dare maggiore fantasia alla sua squadra. Così le voci di un possibile trasferimento in Italia si fanno sempre più pressanti con due squadre particolarmente interessate.

Calciomercato Juventus: Ronaldo sponsorizza James Rodriguez

James Rodriguez è ormai da tempo un nome accostato al calciomercato della Juventus e, secondo la Bild, per farlo arrivare a Torino starebbe manovrando anche Cristiano Ronaldo, suo compagno ai tempi del Real Madrid.

Calciomercato Juventus: James Rodriguez piace anche al Napoli

Un giocatore di fantasia con possibilità di giocare su tutto il fronte della trequarti sembra essere una priorità per i dirigenti dei Campioni d'Italia che hanno messo nel mirino anche Isco. Per acquistare Rodriguez servono almeno 40 milioni di euro a cui vanno aggiunto i 7 di stipendio annuo. Ed è proprio l'ingaggio a poter fare la differenza: sulle tracce del colombiano c'è infatti anche il Napoli, con De Laurentiis che avrebbe scelto lui come regalo ai tifosi per la prossima stagione.

Il problema sta tutto in questi sette milioni, troppi per la politica degli stipendi dei campani, che però hanno ancora una carta da giocare. Anche gli azzurri, così come la Juve, possono infatti far scendere in campo con una persona che conosce bene James Rodriguez: Carlo Ancelotti. Il tecnico lo ha avuto al Real Madrid, lo riallenerebbe molto volentieri e potrebbe convincerlo ad abbassare le richieste pur di vestirsi di azzurro. La sensazione è che la corsa sia partita e che il tempo stringa.

Il Calciomercato della Juventus e quello del Napoli si intrecciano per James Rodriguez e i prossimi potrebbero essere giorni fondamentali. L'unica cosa certa è che, dopo due anni, il mancino lascerà la Germania e cambierà squadra; la sua prossima casacca non sarà quella del Real Madrid e in Italia c'è chi non vede l'ora di vederlo calcare i campi del Bel Paese.