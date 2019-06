Ci sarà anche l'amministratore delegato del Calcio Monza Adriano Galliani fra le personalità di spicco premiate a Monza con i Giovannini d'Oro 2019. La cerimonia, diventata ormai una tradizione trentennale in Brianza, si terrà oggi, lunedì 24 giugno, alle 12 nel centro del capoluogo lombardo.

Intanto il club biancorosso sta per annunciare i primi colpi sul mercato: è praticamente fatta per il difensore Sampirisi del Crotone, per l'attaccante Finotto della Spal (riscattato nei giorni scorsi dal club ferrarese dal Cittadella dove aveva giocato nella passata stagione) e, nei prossimi giorni, è atteso il sì dal portiere Eugenio Lamanna, lo scorso anno allo Spezia.

Monza, Adriano Galliani premiato con il Giovannino d'oro

Primi riconoscimenti per Adriano Galliani dopo il suo ritorno in Brianza avvenuto a settembre dello scorso anno. Questa mattina l'amministratore delegato del Calcio Monza riceverà dal sindaco Dario Allevi il 'Giovannino d'oro', un premio che viene consegnato a quattro eccellenze di Monza che si sono distinte in vari ambiti. Per quanto riguarda l'aspetto sportivo, sarà premiato anche il Monza Marathon Team con il premio 'Corona Ferrea'.

'La scorsa stagione - si legge nelle motivazioni - Galliani è tornato in città con un ruolo di primo piano restituendo in pochi mesi nuovo slancio ed entusiasmo alla squadra e ai tanti appassionati biancorossi' il comunicato pubblicato dagli organizzatori.

Calciomercato Monza, si lavora su più fronti

Dal 'Giovannino d'oro' al Calciomercato. Il Monza di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani, a tre settimane dall'inizio del ritiro, sta già ultimando la squadra che dovrà cercare di ritornare in serie B.

Il club brianzolo ha messo le mani, da diversi giorni, sul difensore Mario Sampirisi del Crotone, mentre la scorsa settimana ha praticamente concluso per il ritorno in Brianza dell'attaccante Mattia Finotto: di proprietà della Spal, Finotto ha giocato l'ultima stagione al Cittadella in serie B. Dalla cadetteria dovrebbe arrivare anche il portiere Eugenio Lamanna, in uscita dallo Spezia: la risposta dall'estremo difensore arriverà nei prossimi giorni.

In via di definizione anche l'arrivo del difensore Della Giovanna dal Sud Tirol.

Terminate queste operazioni, si lavorerà anche sulle uscite, mentre restano caldi i nomi del difensore Bellusci del Catania, del centrocampista Arrigoni del Lecce, del centrocampista offensivo Schenetti del Cittadella e di Maiorino del Livorno. La nuova squadra del riconfermato mister Brocchi si radunerà a metà luglio a Monzello per poi affrontare il ritiro estivo a Brentonico in provincia di Trento.