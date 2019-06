L'attesa principale per la tifoseria bianconera riguarda l'ufficializzazione a breve del nuovo tecnico della Juventus. Le ultime indiscrezioni dei principali media sportivi italiani sembrano confermare l'imminente arrivo in bianconero di Maurizio Sarri: proprio in merito al tecnico toscano si è espresso a Sky il noto giornalista sportivo Paolo Condò, che ha elogiato l'ex Napoli per l'ottima stagione con il Chelsea, grazie al terzo posto in Premier League e soprattutto la vittoria dell'Europa League.

Come dice Sacchi, solo uno scienziato pazzo può provare esperimenti diversi con gli stessi parametri e persone, ed in qualche modo il tecnico toscano può essere proprio la soluzione migliore per la Juventus. Lo stesso Condò ha parlato poi del mercato della Juventus, con la possibilità di arrivo di un grande centrocampista e la possibile conferma di un giocatore che con la permanenza di Allegri probabilmente sarebbe potuto andare via da Torino.

In arrivo un grande mediano

Secondo il noto giornalista, la Juventus potrebbe regalare al nuovo tecnico bianconero un grande centrocampista.

I nomi più chiacchierati a tal riguardo sono il centrocampista serbo della Lazio Sergej Milinkovic Savic e soprattutto Paul Pogba, in uscita dal Manchester United. In merito ha parlato anche Gianluca Di Marzio, esperto di Calciomercato, secondo il quale la dirigenza bianconera starebbe lavorando proprio all'acquisto del mediano francese. Raiola avrebbe già raggiunto un'intesa contrattuale con la dirigenza bianconera, mentre dovrà invece lavorare con il Manchester United, che chiederebbe molto per il mediano francese.

Possibile la permanenza di Joao Cancelo

Secondo Paolo Condò, è probabile che uno dei giocatori che sarebbero partiti con la permanenza di Allegri, possa invece restare a Torino con l'arrivo di Sarri. Parliamo del terzino destro Joao Cancelo, che sarebbe apprezzato molto dal tecnico toscano ex Napoli. L'importanza dei terzini per il gioco di Sarri è evidente, ed il portoghese potrebbe diventare un importante riferimento per la Juventus. Proprio per questo il giornalista Condò non capisce le continue voci che danno per certo l'addio del terzino portoghese alla società bianconera.

Secondo le ultime indiscrezioni infatti, il Manchester City sarebbe interessato a Joao Cancelo e la società inglese potrebbe offrire alla Juventus una somma superiore ai 60 milioni di euro. Considerando che il giocatore è stato pagato lo scorso anno circa 40 milioni di euro, un'eventuale cessione porterebbe alle casse bianconere una notevole plusvalenza, di appunto 20 milioni di euro. Si sa infatti come siano importanti le plusvalenze per il bilancio d'esercizio delle società calcistiche ai fini del Fair Play Finanziario.