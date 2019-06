In Serie B sono in corso le ultime gare della stagione dedicate agli spareggi Play-Out tra Salernitana e Venezia, sfida che questa sera vede le due squadre in campo per l'andata (domenica ci sarà il match di ritorno) per definire il nome dell'ultima retrocessa in Serie C.

Intanto a fari spenti iniziano ad essere effettuati dai dirigenti dei club i primi sondaggi di mercato, approcci in vista della prossima stagione che si preannuncia altrettanto scoppiettante e avvincente nella parte alta della classifica così come in zona retrocessione.

Per evitare sorprese ed essere subito competitivo ai massimi livelli, il Crotone, potrebbe cercare di apportare alcuni innesti di categoria per centrare velocemente la salvezza e guardare a nuovi obiettivi.

Si guarda in casa del Palermo

Secondo le ultime indicazioni di mercato il Crotone sembrerebbe interessato a due calciatori di categoria in uscita dal Palermo, società alle prese con un recente cambio di proprietà. I profili che potrebbero fare al caso della società calabrese sembrerebbero essere quelli dell'esperto difensore Andrea Rispoli in scadenza di contratto e dell'attaccante Cesar Falletti, già ampiamente seguito in passato dal direttore sportivo rossoblu Beppe Ursino, ai tempi della militanza della punta nella Ternana.

Andrea Rispoli, difensore in uscita dal Palermo

Due operazioni slegate tra loro: per il primo elemento infatti si dovrà trattare solamente con il calciatore, che non rinnoverà col Palermo e sarà libero a parametro zero, mentre per la punta tutto dipenderà dalla scelta che farà il Bologna, società detentrice del cartellino del sudamericano.

Le possibili uscite

Tra i probabili partenti da Crotone ci potrebbero essere il centrocampista Marcus Rohden e il difensore Mario Sampirisi, entrambi in scadenza di contratto e orientati ad una nuova avventura.

Stesso discorso per l'attaccante Stefano Pettinari che, nonostante abbia dato la propria disponibilità a proseguire a Crotone, tornerà al Lecce neo promosso in Serie A. Da valutare è invece la condizione fisica del rientrante Andrea Nalini che, seppur confermato per il prossimo anno dal diesse Beppe Ursino, potrebbe essere messo sul mercato in caso di nuovi problemi fisici. In uscita sarebbe anche l'attaccante croato Ante Budimir. La punta attualmente in prestito al Mallorca in Spagna non rientrerebbe nei programmi della società crotonese, che nelle prossime settimane proverà a trovare una sistemazione gradita ad uno dei protagonisti della prima storica promozione in Serie A.

A pochi giorni dunque prima dell'inizio delle trattative, la società del Crotone rimane vigile in vista del mercato estivo.