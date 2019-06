Si dovrà aspettare probabilmente l'inizio della settimana prossima per avere qualche novità sul nuovo tecnico della Juventus per la prossima stagione. Nel frattempo i riflettori mediatici sono puntati inevitabilmente verso la finale di Champions League fra Liverpool e Tottenham. Proprio alla guida delle due società inglesi militano i tecnici uno dei quali potrebbe sedersi la prossima stagione sulla panchina della Juventus. Maurizio Pochettino è l'artefice della inaspettata cavalcata del suo Tottenham in Champions League ed interesserebbe molto alla dirigenza bianconera, così come Klopp, che per il secondo anno consecutivo è riuscito a portare il 'suo' Liverpool in finale di Champions.

Proprio in merito al tecnico tedesco ha parlato Luciano Moggi, ospite alla prima edizione del premio 'Inside the sport'. L'ex amministratore delegato si è soffermato quindi sui possibili candidati alla panchina bianconera, non escludendo la possibilità di vedere alla Juventus il tedesco Jurgen Klopp.

Klopp è uno dei candidati alla panchina della Juventus

Secondo Luciano Moggi, sono diversi i candidati alla panchina bianconera: riguardo a Sarri, il suo arrivo alla Juventus non sorprenderebbe l'ex amministratore delegato bianconero, ma ci sono altri tecnici che interesserebbero alla dirigenza,ovvero Inzaghi, Pochettino e soprattutto Klopp.

Moggi sul possibile tecnico della Juve: 'Ce n'è uno di cui non si è mai parlato ed è Klopp'

In merito invece all'addio di Allegri, Moggi ha sottolineato come probabilmente sia stato motivato dai diversi punti di vista sul progetto sportivo bianconero fra dirigenza e tecnico toscano, con quest'ultimo che avrebbe voluto una sorta di rivoluzione della rosa, mentre la dirigenza è convinta che i giocatori presenti possono ancora dare tanto alla Juventus. Lo stesso Moggi ha spezzato una lancia a favore di Allegri, spesso criticato dai media per il suo gioco non proprio offensivo: secondo Moggi la Juventus è stata costruita non per il bel calcio, ma con calciatori in grado di risolvere le partite con una giocata.

Il mercato dei bianconeri

Il mercato della Juventus passerà inevitabilmente dalla nomina del nuovo tecnico per la prossima stagione: considerando le esigenze di bilancio (che a giugno dovrebbe registrare una perdita fra i 50 e i 70 milioni di euro) è probabile che per investire la dirigenza dovrà necessariamente cedere qualche pezzo pregiato. Su tutti spicca il nome di Joao Cancelo, arrivato lo scorso anno per 40 milioni di euro. Il giocatore interesserebbe in particolar modo al Manchester City, che potrebbe presentare un'offerta di 60 milioni di euro.

Sarebbe quindi una buona plusvalenza per la Juventus, che migliorerebbe così la sua situazione finanziaria.