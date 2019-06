Un inizio luglio molto importante dal punto di vista del Calciomercato per molte società di Serie A: una delle più attive sembrerebbe essere proprio la Juventus, che dopo aver ufficializzato e presentato Maurizio Sarri come nuovo tecnico bianconero, è pronta a regalare giocatori di qualità e funzionali al gioco offensivo del tecnico toscano. Si attende l'ufficialità di Demiral dal Sassuolo ma anche la firma di Rabiot, che dal primo luglio sarà libero di sottoscrivere il contratto con qualsiasi società calcistica.

Il francese dovrebbe firmare per cinque anni con un ingaggio da sette milioni di euro a stagione: l'attesa principale però sembra riguardare il probabile arrivo in bianconero di uno dei difensori più promettenti a livello europeo. Parliamo ovviamente del centrale dell'Ajax e della nazionale olandese De Ligt, che sarebbe vicinissimo alla firma con la Juventus. Sarebbe stata infatti trovata l'intesa contrattuale fra giocatore e dirigenza bianconera per un contratto da cinque anni a sette milioni di euro più bonus, che potrebbero portare il nazionale olandese a guadagnare dodici milioni di euro a stagione.

Juventus, intesa contrattuale con De Ligt

Come confermato dal noto giornale sportivo torinese Tuttosport, dopo aver trovato l'intesa contrattuale con il giocatore, la Juventus è pronta a trattare con l'Ajax l'acquisto di De Ligt. In questa trattativa potrebbe essere molto importante l'agente sportivo del giocatore Mino Raiola, che potrebbe quindi negoziare il trasferimento con la dirigenza olandese. Secondo le ultime indiscrezioni, il prezzo richiesto dall'Ajax va dai 65 ai 75 milioni di euro, ma probabile che ci vorranno proprio 75 milioni per acquistarlo in quanto il Paris Saint Germain in precedenza aveva offerto quella somma alla società olandese per il difensore centrale.

Quest'ultimo però sembrerebbe aver deciso di andare alla Juventus, per tanti motivi: per una crescita professionale (come è noto infatti in Italia potrà migliorare molto dal punto di vista difensivo, grazie anche all'aiuto di Bonucci e Chiellini e grazie alla presenza nello staff tecnico bianconero di Barzagli) ma anche perché gli piacerebbe giocare con uno degli idoli della sua infanzia, ovvero Cristiano Ronaldo.

Il mercato della Juventus

Il difensore centrale olandese potrebbe essere quindi uno dei rinforzi per la difesa, ma è attesa l'ufficialità anche di Demiral dal Sassuolo, che dovrebbe essere il quinto centrale della rosa bianconera.

Ci attendiamo però anche alcune cessioni pesanti per finanziare il mercato: su tutte potrebbero spiccare quelle di Joao Cancelo (vicino al Manchester City), Khedira e Mandzukic.