Settimana prossima potrebbe essere molto importante per la Serie A, in particolare per le società di vertice. Una delle protagoniste di quest'estate potrebbe essere soprattutto la Juventus, che in attesa dell'approvazione del bilancio d'esercizio (per fine giugno), è pronta a regalare a Maurizio Sarri ed ai tifosi bianconeri acquisti di qualità. Sarebbe vicina la firma di Adrien Rabiot, in scadenza di contratto il 30 giugno con il Paris Saint Germain, che dovrebbe firmare un'intesa con la Juventus per cinque anni a sette milioni di euro a stagione, con un ulteriore costo per i bianconeri, la commissione per la mamma procuratore, che dovrebbe essere di circa sette milioni di euro. Mancherebbe poi solo l'ufficialità per l'acquisto del difensore turco Demiral dal Sassuolo per 15 milioni di euro, ma l'attesa principale riguarda il probabile arrivo a Torino di uno dei difensori più interessanti a livello europeo: parliamo di De Ligt, centrale dell'Ajax e della nazionale olandese.

De Ligt è praticamente un giocatore della Juventus per i bookmaker

Come scrive il noto sito tuttojuve.com, sarebbe vicinissimo il trasferimento del difensore olandese De Ligt alla Juventus. A confermarlo non sono solo alcune indiscrezioni di media sportivi affidabili (su tutti Sky Sport, con Di Marzio che avrebbe confermato dell'intesa contrattuale raggiunta fra il giocatore e la dirigenza bianconera) ma anche le agenzie di scommesse sportive. Secondo i bookmaker infatti, le quote associate al possibile trasferimento di De Ligt alla Juventus sono diminuite notevolmente, passando da 17 a 1,20.

Per quanto riguarda le società concorrenti dei bianconeri invece, le quote sono state incrementate: il Paris Saint Germain è passato da 1,80 a 12,00 mentre il Barcellona da 6,50 a 13,00. Dietro la Juventus ci sarebbe il Manchester United, con una quota associata al possibile passaggio dell'olandese alla società inglese di 7,00.

Il mercato della Juventus

Come dicevamo in precedenza, secondo Sky Sport, sarebbe stata trovata l'intesa fra De Ligt e Juventus, sarebbe pronto un contratto da cinque anni a 7,5 milioni di euro a stagione più bonus, che potrebbero portare il difensore olandese a guadagnare un massimo di 12 milioni di euro a stagione.

Juventus Calciomercato

Per quanto riguarda invece la trattativa con l'Ajax, quest'ultima chiederebbe una somma di almeno 75 milioni di euro, che è poi l'offerta promossa dal Paris Saint Germain per l'olandese. Si attendono novità a breve, ma come hanno sottolineato molti addetti ai lavori (su tutti Capello e Guardiola), l'eventuale arrivo di De Ligt alla Juventus sarebbe uno degli acquisti più importanti in quanto permetterebbe ai bianconeri di sistemare la difesa per diversi anni.