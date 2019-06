Dal primo luglio parte ufficialmente il Calciomercato, anche se alcune trattative sono in via di definizione ed altre invece sono state già definite: le protagoniste in Serie A attualmente sono soprattutto le società di vertice, con Juventus, Inter e Napoli che sono pronte a rinforzare le loro rose per poter essere competitive in Serie A ed in Champions League. Proprio l'Inter a breve potrebbe ufficializzare Lazaro dall'Hertha Berlino e Dzeko dalla Roma, mentre il Napoli starebbe definendo l'acquisto di Manolas dai giallorossi e quello di James Rodriguez dal Real Madrid.

Anche la Juventus è molto attiva sul mercato, con Rabiot che sarebbe vicinissimo alla firma di un contratto di cinque anni a sette milioni di euro a stagione con la società bianconera. Si attende poi l'ufficialità dell'acquisto di Demiral dal Sassuolo, così come quella di De Ligt dall'Ajax: novità potrebbero arrivare anche per il centrocampo, non solo con il probabile arrivo di Rabiot, ma anche con il possibile ritorno di Paul Pogba a Torino.

Pogba vorrebbe giocare con Cristiano Ronaldo

Secondo le ultime indiscrezioni lanciate dal noto giornale sportivo spagnolo AS, il mediano francese del Manchester United Paul Pogba vorrebbe lasciare la società inglese e gradirebbe come destinazione la Juventus.

Nonostante l'interesse del Real Madrid per il giocatore, il nazionale francese vorrebbe giocare con Cristiano Ronaldo in bianconero. Una notizia che – evidentemente – fa piacere alla dirigenza e ai tifosi bianconeri, ma resta però complicata la possibile trattativa fra Manchester United e Juventus. Come è noto infatti, la società inglese valuta più di 120 milioni di euro il centrocampista francese, non contando che il giocatore percepisce 15 milioni di euro a stagione. Sarebbe quindi un investimento importante per la Juventus, sostenibile solamente con importanti cessioni.

Le possibili cessioni della Juventus

Proprio in tema di cessioni, sarebbe in dirittura d'arrivo la cessione di Joao Cancelo al Manchester City per circa 60 milioni di euro. Inoltre, a centrocampo potrebbe lasciare Torino Sami Khedira, attratto da un'esperienza professionale negli Stati Uniti o dal possibile ritorno in Bundesliga. Nel settore avanzato, probabili le cessioni di Higuain (piace alla nuova Roma di Paulo Fonseca) e di Mandzukic (interessa in Bundesliga, nello specifico al Borussia Dortmund, che sarebbe pronto ad investire 15 milioni di euro per la punta della Juventus).

Sarebbe a rischio anche la permanenza di Matuidi, che ha il contratto in scadenza nel 2020 con i bianconeri: solo se sottoscriverà il prolungamento del contratto, il francese resterà a Torino.