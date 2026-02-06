Il giornalista Sandro Sabatini ha commentato il penalty assegnato all'Atalanta contro la Juventus nel 3 a 0 in favore dei nerazzurri di coppa Italia: "La Juventus per 70 minuti ha giocato meglio dell'Atalanta ed era sotto nel risultato solo a causa di un calcio di rigore che in termini di regolamento è ineccepibile. Perché sul pallone crossato da Ederson c'é Bremer che intercetta la palla con una mano che aumenta la figura e quindi quello è un penalty che va dato. Poi ho sentito anche opinioni di personaggi che dicono che questo non è più calcio, ma questo lo sappiamo già.

Perché il var interviene e punisce questi tipi di interventi con la Juventus ma anche con l'Inter, con la Roma, con la Fiorentina. Insomma, lo fa con tutte".

Sabatini: 'I cambi di Spalletti con l'Atalanta hanno lasciato qualche perplessità'

Il giornalista ha proseguito: "Poi ripeto, per una larga parte di gara la Juventus si è fatta favorire nei confronti degli avversari, mandando davanti a Carnesecchi Conceicao e Thuram. Poi la voglia di vincere dei bianconeri è diventata una voglia di pareggiare poco lucida e un po' più confusa. I cambi di Spalletti nella ripresa secondo me hanno inciso in maniera determinante: il toscano ha tolto David, che stava giocando bene, per mettere prima punta McKennie.

Un'idea interessante ma che non sfrutta a pieno le caratteristiche del mediano, forte nell'inserirsi".

Sabatini ha concluso: "Da li in poi la Juventus ha smesso di giocare e ha preso colpevolmente il secondo gol, con Bremer e Kalulu in colpevole ritardo. Il 3 a 0 ha fatto partire la festa dell'Atalanta in un risultato che obiettivamente è un po' esagerato. Certo è che non si può ridurre il tutto dicendo che la Juventus ha giocato e perso solo per sfortuna. Una cosa che abbiamo già sentito col Cagliari e col Lecce".

Juve, i tifosi rispondono a Sabatini

Le parole di Sabatini hanno catturato l'attenzione di tantissimi tifosi sul web: "Era rigore ? La tocca di mano? Assolutamente si. Bremer la passa all'avversario e fanno 3 a 0?

Si. La Juventus ha fatto solo 2 tiri in porta? Si. E lo dico da Juventino, vedremo mai un gol da calcio d'angolo? No. I pochi cross che fanno sempre i difensori la prendono" scrive un utente su Youtube. Un altro poi aggiunge: "Dopo 4/5 occasioni la Juve si è trovata sotto per quei rigori che sono l'anticalcio e credo che Spalletti a un certo punto abbia pensato alla Lazio e le sostituzioni ne sono la conseguenza".