Il futuro di Suso è stato oggetto di intense voci di mercato e il calciatore potrebbe presto dichiarare che lascerà il club quest'estate. Secondo un servizio di MilanNews.it, l'Atletico Madrid è arrivato a contattare lo spagnolo. L'Atletico è molto interessato all'ex giocatore del Liverpool. Il club della Liga spagnola ha avuto due incontri con l'agente di Suso, Alessandro Lucci, nei quali i dirigenti madrileni hanno espresso il loro interesse per il suo cliente.

Se Atletico trovasse l'approvazione di Suso per il trasferimento, i dirigenti dell'Atletico Madrid sarebbero disposti ad esercitare la clausola rescissoria di € 40 milioni questa estate. I negoziati avanzeranno e prenderanno forma nei prossimi giorni, e se il trasferimento si concretizzerà, andrà ad aumentare il budget dei rossoneri per il prossimo mercato estivo.

Calciomercato Milan, occhi su Ronaldo e Pellegrini

La Roma si sta preparando a molteplici offerte per il terzino Luca Pellegrini dopo che sia il Milan sia la Juventus hanno espresso il loro interesse per mettere sotto contratto il giovane.

Il ventenne ha passato la seconda metà della scorsa stagione in prestito a Cagliari dove ha impressionato durante le sue dodici presenze in campionato per la squadra sarda. Sportitalia riferisce che i giallorossi sono stati avvicinati dal Milan per quanto riguarda la disponibilità di Pellegrini con la possibilità di iniziare le trattative nei prossimi giorni. Pellegrini è rappresentato dal noto agente di calcio Mino Raiola, che rappresenta anche il duo rossonero Gianluigi Donnarumma e Giacomo Bonaventura.

Il Milan spera di poter contare su un terzino sinistro nell'eventualità che Ricardo Rodriguez lasci questa estate o sia un'alternativa affidabile a Ivan Strinic. La Juventus è sempre attenta nell'acquisire il meglio che l'Italia ha da offrire in termini di giovani talenti e sarebbe disposta a pagare profumatamente i giallorossi per il trasferimento del romano. La Roma stessa potrebbe cogliere questa opportunità per offrire al giovane un contratto migliore una volta ritornato dal Mondiale Under 20.

Il centrocampista della Sampdoria Ronaldo Vieira è l'ultimo giocatore dei blucerchiati ad essere accostato al Milan questa estate. I rossoneri sperano di nominare l'attuale allenatore della Sampdoria Marco Giampaolo nel prossimo futuro, dopo le dimissioni di Gennaro Gattuso alla fine della scorsa stagione. Essendo già stato in contatto con Dennis Praet e Joachim Anderson, il Diavolo ha anche messo gli occhi su Ronaldo Vieira secondo La Gazzetta dello Sport.

L'ex giocatore del Benfica e del Leeds United è visto come un sostituto ideale per Tiemoue Bakayoko che sembra destinato a tornare al Chelsea dopo il suo periodo di prestito. Qualsiasi accordo sarebbe probabilmente molto al di sotto del compenso richiesto per Bakayoko poiché la Sampdoria è disposta ad ascoltare offerte vicine a 10 milioni di euro.