Da meno di una settimana è iniziata l'avventura di Antonio Conte all'Inter. La società nerazzurra lo ha annunciato in grande stile, all'alba, ponendo fine alle voci su un possibile inserimento della Juventus nella trattativa. L'ex tecnico del Chelsea ha firmato un contratto triennale, fino a giugno 2022, a oltre nove milioni di euro a stagione più bonus. Cifre importanti, che testimoniano la volontà di Suning di fare quel salto di qualità per interrompere il dominio in Italia della società bianconera, che ebbe inizio sette anni fa proprio con l'allenatore pugliese sulla panchina.

Le richieste di Conte

Antonio Conte ha fatto la sua prima uscita ufficiale da allenatore dell'Inter sabato a Madrid, in occasione della finale di Champions League tra Tottenham e Liverpool. Insieme al neo tecnico nerazzurro c'erano anche il direttore sportivo Piero Ausilio, i due amministratori delegati, Giuseppe Marotta e Alessandro Antonello, e il presidente Steven Zhang. A loro si è unito poi il patron Jindong Zhang e inevitabilmente non si è potuto non parlare di mercato.

Inter, Conte avrebbe chiesto Dybala

L'idea del tecnico è abbastanza chiara sulla squadra da schierare il prossimo anno. Il modulo principale sarà il 3-5-2 ma non sono esclusi cambiamenti in corso d'opera. La prima richiesta è stata Edin Dzeko, che l'Inter potrebbe ufficializzare già in questi giorni. I nerazzurri hanno trovato l'accordo con la Roma per 10 milioni di euro, con il centravanti bosniaco che firmerà un contratto biennale a quattro milioni di euro a stagione. Si tratta del secondo colpo dopo Diego Godin, che arriverà a parametro zero essendo in scadenza di contratto con l'Atletico Madrid.

Conte però ha chiesto un altro acquisto in difesa. I due nomi sul taccuino sono quelli di Kostas Manolas, per cui è stato fatto solo un sondaggio, e Armando Izzo.

Rivoluzione in attacco

Conte sembra inoltre avere intenzione di rivoluzionare l'attacco. Il tecnico non punterebbe su Mauro Icardi e il centravanti argentino potrebbe essere usato come pedina di scambio per arrivare a Paulo Dybala. Oltre a Dzeko, con l'addio di Icardi, Il nuovo tecnico vorrebbe un'altra punta.

Il nome caldo è quello di Romelu Lukaku, che avrebbe già dato il proprio consenso al trasferimento all'ombra del Duomo. Resta da convincere il Manchester United, che potrebbe anche lasciarlo andare in prestito (molto oneroso) per sgravarsi del suo ingaggio. Conte avrebbe chiesto anche un grande colpo a centrocampo: oltre a Barella,la società nerazzurra ha fatto solo qualche sondaggio per Rakitic, Gundogan e Milinkovic-Savic.