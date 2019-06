Sport Mediaset: l'Inter avrebbe proposto Perisic alla Juventus per Joao Cancelo.

In attesa di ufficializzare il nuovo tecnico, la Juventus prosegue il suo lavoro sul mercato per cercare di allestire una rosa competitiva non solo per la Serie A, ma anche e soprattutto per la Champions League. Bisognerà però tener conto del bilancio che sarà approvato a fine giugno e che dovrebbe registrare una perdita compresa fra i 50 e i 70 milioni di euro. Questo potrebbe costringere il club piemontese a delle cessioni pesanti e, ad oggi, i principali indiziati a lasciare Torino sarebbero Joao Cancelo, Juan Cuadrado e Mario Mandzukic.

Per il colombiano, il contratto in scadenza nel 2020 potrebbe essere un ulteriore incentivo per venderlo al miglior offerente, con Fiorentina ed Inter che sarebbero interessate a lui. La punta croata invece interessa in Germania, in particolar modo al Borussia Dortmund, che sarebbe disposto a spendere 15 milioni di euro.

La cessione più remunerativa potrebbe però essere quella del terzino portoghese Joao Cancelo che piace al Manchester City. La società inglese sarebbe pronta a presentare un'offerta importante: si parla di 50-60 milioni di euro.

Sport Mediaset ha svelato però un retroscena importante sul terzino lusitano, rivelando che l'Inter avrebbe provato invano a proporre uno scambio con Perisic.

Sport Mediaset in queste ore ha svelato che l'Inter avrebbe pensato ad un ritorno a Milano di Joao Cancelo, proponendo alla Juventus l'esterno offensivo Ivan Perisic. Questo contatto però sarebbe avvenuto prima dell'interesse mostrato dal Manchester City per il terzino portoghese e lo scambio non sarebbe stato accettato dalla società torinese.

Resta quindi l'interesse del Manchester City, che sarebbe vicinissimo all'acquisto del portoghese. Secondo le ultime indiscrezioni, la cessione del portoghese sarebbe avallata anche dal possibile nuovo tecnico bianconero Maurizio Sarri, che sulle fasce difensive preferisce giocatori più di copertura che di spinta. Hysaj del Napoli potrebbe essere un'opportunità, soprattutto perché il Napoli lo avrebbe messo sul mercato.

Il mercato della Juventus

Abbiamo parlato delle possibili cessioni, è interessante soffermarsi anche sui possibili arrivi, di sicuro arriveranno almeno due difensori centrali, considerati il ritiro di Andrea Barzagli e il probabile addio di Martin Caceres.

A centrocampo potrebbe arrivare un top player: il sogno resta Paul Pogba, in uscita dal Manchester United. Nel settore avanzato l'interesse principale riguarda Federico Chiesa della Fiorentina, che gradirebbe un eventuale trasferimento alla Juventus. Si parla infatti di un'intesa contrattuale fra Juventus ed il giocatore da cinque anni a cinque milioni di euro a stagione.