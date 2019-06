Questa sera in Brasile, quando in Italia saranno le ore 01:00 di sabato 29 giugno, all’Arena Corinthians di San Paolo si giocherà il big match dei quarti di finale di Copa America che vedrà di fronte l’ambiziosa Colombia decisa a migliorare il terzo posto dell’ultima edizione e il Cile campione in carica. Il match sarà visibile in diretta streaming su Dazn. La vincente affronterà in semifinale una tra Uruguay e Perù, mentre nell’altro penultimo atto, dopo aver eliminato solo ai rigori il Paraguay nel quarto giocato in nottata a Porto Alegre il Brasile attende la vincente di Venezuela-Argentina.

A rendere ancora più frizzante l’atmosfera di Colombia-Cile, gara che si presenta molto equilibrata e potrebbe portare fino all’alba gli appassionati con supplementari e rigori da non escludere (ricordiamo che sulla piattaforma Dazn la partita è disponibile anche in funzione on demand), il desiderio di riscatto dei Cafeteros dopo la semifinale della precedente edizione, quella del ‘Centenario’ (2016), quando la Roja vinse 2-0.

Le probabili formazioni di Colombia-Cile

Il biglietto da visita dei colombiani parla della sola squadra fin qui capace di vincerle tutte in questa Copa e per di più rimanendo con la porta di David Ospina inviolata: 2-0 all’Argentina, 1-0 col Qatar e identico risultato nell’ultima partita del gruppo B contro il Paraguay giocata con il primo posto già in tasca e praticamente turnover totale in campo.

Questa notte torneranno però tutti i big, con l’atalantino Duvan Zapata, il possibile napoletano James Rodriguez e Roger Martínez nel tridente offensivo. Non sarà invece a disposizione del Ct Carlos Queiroz l’infortunato Muriel.

Restam 8 e só um levará a taça, esse é o desejo de todo um continente. Assim serão jogadas as quartas de final da #CopaAmerica! 🏆 pic.twitter.com/e4mmaBuXSW — Copa América (@CopaAmerica) 27 giugno 2019

Il Cile, invece, perdendo nella terza partita contro l’Uruguay (1-0) dopo che aveva superato in scioltezza il Giappone (4-0) e con qualche affanno l’Ecuador (2-1), ha chiuso da seconda nel girone C e così, anziché il più abbordabile sulla carta Perù è costretta a questo complicato quarto contro la Colombia.

Mister Reinaldo Rueda con Medel in dubbio. Di seguito le probabili formazioni:

Colombia (4-3-3): Ospina; Medina, Sanchez, Gonzalez, Gutierrez; Cuadrado, Barrios, Uribe; James Rodriguez, Zapata, Martinez. Ct: Queiroz.

Cile (4-3-3) : Arias; Isla, Medel, Maripan, Beausejour; Vidal, Pulgar, Aranguiz; Vargas, Sanchez, Fernandes. Ct: Rueda.

Precedenti

Il 2-0 per il Cile nella semifinale del Centenario’ è stato l’ultimo dei 13 precedenti della partita in Copa America dove le vittorie della Colombia sono solo 2: 1-0 nel 1979 e 2-0 nell’edizione casalinga del 2011 (la sola vinta dalla Colombia).

Completano il quadro 3 pareggi e ben 8 i successi della Roja. Prima della semifinale del 2016 le due nazionali si erano sfidate al penultimo atto già nel 1987 con i cileni che la spuntarono ai supplementari (2-1). Ai quarti sarà invece il secondo confronto dopo quello del 1999 vinto per 3-2 in rimonta sempre dal Cile.

In generale il Cile è imbattuto con la Colombia da 4 partite, ma 3 sono stati pareggi come lo 0-0 nell’ultimo incrocio in assoluto tra le due che risale al 2016 (qualificazioni mondiali), mentre l’ultimo successo dei Cafeteros è datato 2014 (3-1, qualificazioni mondiali).