Il mercato è già entrato nel vivo e, a parte qualche grande acquisto (su tutti Hazard al Real Madrid, Griezmann al Barcellona e De Ligt alla Juventus), ci attendiamo qualche altra trattativa importante che potrebbe definirsi. Sono due i nomi che potrebbero lasciare le rispettive società: Pogba e Neymar. Il centrocampista francese è in uscita dal Manchester United e le recenti parole lanciate dal suo agente sportivo Mino Raiola hanno acceso ulteriori speranze per i tifosi bianconeri per un possibile ritorno a Torino.

Anche Neymar vorrebbe trasferirsi dal Paris Saint Germain ed in qualche modo è una volontà condivisa anche dalla società francese, soprattutto per motivi di Fair Play Finanziario. Resta la valutazione notevole, circa 200 milioni di euro, che rende difficile il possibile trasferimento del brasiliano. Come scrive il noto giornalista Bucchioni, il brasiliano si sarebbe offerto alla Juventus, dopo che avrebbe trovato una sorta di chiusura da parte del Barcellona che ha di recente speso 120 milioni di euro per l'acquisto di Antoine Griezmann dall'Atletico Madrid.

Juventus, Neymar si sarebbe offerto, il Psg chiede Dybala

Secondo il noto giornalista Bucchioni, Neymar si sarebbe offerto alla Juventus, intrigato dall'idea di giocare con Cristiano Ronaldo. Come conferma il noto giornalista, tale notizia sarebbe stata lanciata da Chiringuito Tv, che parla della possibilità di un'offerta della Juventus per Neymar da 100 milioni di euro più il cartellino di Paulo Dybala.

Lo stesso giornalista ha ribadito però che più che una notizia di mercato, possiamo considerarla un'indiscrezione che non trova molto conferma. L'unica certezza è che il brasiliano vuole lasciare il Paris Saint Germain.

Resta infatti la necessità dei bianconeri di tenere il bilancio a posto, anche se l'arrivo di Cristiano Ronaldo, nonostante fosse stato smentito da molti, è si è poi concretizzato con il pagamento di una somma importante (100 milioni di euro).

Resta possibile invece l'arrivo di Icardi, ma difficilmente Marotta cederà alla proposta della Juventus di 40 milioni di euro per l'argentino. In tal senso bisogna considerare anche il Napoli che potrebbe decidere di fare un'offerta importante per l'argentino.

Il mercato di Serie A

Come dicevamo Icardi interessa anche al Napoli, ma non è il solo che potrebbe arrivare nella società campana: secondo Bucchioni infatti, l'unico modo per il Napoli di avvicinare la Juventus è investire sia su Icardi che su James Rodriguez.

Il colombiano apprezzerebbe il trasferimento, resta però la volontà di Florentino Perez di volere un'offerta di almeno 40 milioni di euro per il colombiano. Anzi, il presidente del Real Madrid non avrebbe apprezzato le parole di De Laurentiis che chiedeva il giocatore in prestito e proprio per questo potrebbe anche chiedere più del suo valore di mercato.