Neymar vuole lasciare il Paris Saint Germain in tempi brevi. La RAI riferisce che il padre del brasiliano lo sta offrendo ai club di tutta Europa nel tentativo di chiudere il trasferimento da Parigi e una delle squadre apparse in lista sorprende molto. Il padre di Neymar ha incontrato il direttore sportivo della Juventus, Fabio Paratici, per parlare di un possibile trasferimento, non essendo riuscito ad accasare il giocatore al Real Madrid o al Barcellona.

Il trasferimento sembrerebbe un po' improbabile dato che la Juve ha già acquistato Matthijs de Ligt per 75 milioni di euro, oltre agli acquisti di Adrien Rabiot e Aaron Ramsey, arrivati a parametro zero ma con ricchi contratti e diversi bonus. Da ricordare anche che i bianconeri la scorsa estate spesero circa 100 milioni per l'acquisto di Cristiano Ronaldo.

Ma un possibile accordo di scambio con Paulo Dybala potrebbe indurre il PSG a vendere il giocatore qualora la Juventus offrisse una discreta parte in denaro.

Secondo Espn, dunque, tale operazione dovrebbe essere tenuta d'occhio. Per Neymar, però, ci sarebbe ancora la possibilità di un ritorno in Catalogna. Secondo Sky Germany infatti i campioni in carica della Liga hanno presentato un'offerta che sarà considerata dal Paris Saint Germain. Il rapporto afferma che il Barça ha offerto 90 milioni di sterline e la scelta di due tra i seguenti giocatori: Philippe Coutinho, Ousmane Dembele, Ivan Rakitic, Nelson Semedo, Malcom e un sesto giocatore di cui non si conosce il nome. Sarà sufficiente per interessare i parigini? O Neymar continuerà a cercare altrove tra i top club europei la via per lasciare Parigi?

Calciomercato Juve, sul fronte cessioni Matuidi potrebbe essere in uscita

Il Manchester United e l'Everton hanno chiesto informazioni alla Juventus per il centrocampista francese Blaise Matuidi, che rappresenta uno dei titolari della formazione bianconera. L'allenatore dei Red Devils, Ole Gunnar Solskjaer ha bisogno di rafforzare il centrocampo, con Paul Pogba coinvolto in una trattativa per un potenziale trasferimento al Real Madrid, e Ander Herrera che ha lasciato il club per unirsi al Paris-Saint Germain.

L'allenatore dell'Everton, Marco Silva, sta anche cercando di potenziare la sua rosa dopo aver chiuso per Faberic Delph dal Manchester City questa settimana.

Matuidi, 32 anni, ha molta esperienza ad alto livello dopo due stagioni in Serie A alla Juventus e sei anni prima con il Paris Saint Germain. In precedenza è stato sponsorizzato come un giocatore che la Juventus avrebbe potuto offrire per abbassare le pretese del Manchester United per Paul Pogba.

Il giocatore, comunque, potrebbe realmente lasciare i bianconeri visti gli acquisti estivi di Rabiot e Ramsey.