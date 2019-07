Il Napoli chiuderà il ritiro estivo a Dimaro con l’amichevole contro la Cremonese. L’appuntamento sarà fissato per mercoledì 24 luglio alle ore 17.30. I tifosi partenopei avranno modo di vederla in diretta tv su Sky, nonché in streaming su Sky Go. Per chi non possiede un abbonamento pay-tv, ci sarà la possibilità di seguire la partita in differita su TV8 alle ore 21.30. I ragazzi di Carlo Ancelotti dovranno vedersela contro la squadra di Massimo Rastelli, che attualmente milita in Serie B.

Sarà l’occasione per vedere in campo i neo acquisti della società di Aurelio De Laurentiis, nonché alcuni dei big rimasti a guardare nelle uscite precedenti. Mancheranno ancora alcuni nazionali impegnati nella Coppa d’Africa, che si aggregheranno al gruppo successivamente. In attesa di scoprire cosa accadrà in campo tra Napoli e Cremonese, andiamo a vedere quali sono i precedenti tra i due club.

Bilancio a favore del Napoli in tutte le competizioni

Il Napoli ha affrontato diverse volte la Cremonese tra Serie A, Serie B e Coppa Italia.

Il bilancio complessivo è di 13 vittorie, a fronte di 9 pareggi e 3 sconfitte. Considerando le sole sfide nella massima serie calcistica, abbiamo 6 vittorie, 6 pareggi e 2 sconfitte. L’ultimo incrocio risale alla stagione 1995/96. L’andata allo stadio San Paolo terminò 0-0, mentre il ritorno allo stadio Giovanni Zini si concluse 1-1. Renato Buso portò in vantaggio gli ospiti, dopodiché pareggiò i conti Andrea Tentoni.

Al termine di quella stagione ci fu la retrocessione della Cremonese.

Nella stagione 1994/95, invece, si registrò la sconfitta esterna per il Napoli, con il risultato di 2-0 (doppietta di Matjaž Florijančič), e la vittoria interna, con il risultato di 1-0 (Freddy Rincón). Un successo a testa anche nella stagione 1993/94. La Cremonese s’impose in casa per 2-0 con la doppietta di Andrea Tentoni, mentre il Napoli vinse 2-1 allo stadio San Paolo con doppietta di Daniel Fonseca e rete ospite di Luigi Gualco.

Le due squadre si sono affrontate l’ultima volta nella stagione 1998/99, ma in Serie B. L’andata allo stadio Giovanni Zini finì 1-1. Stefano Ghirardello e Emanuele Pesaresi segnarono quel giorno. Il ritorno allo stadio San Paolo terminò 2-1. Alla doppietta di Francesco Turrini rispose Petar Puača. La Cremonese fu poi retrocessa in Serie C quell’anno.

Staremo a vedere cosa accadrà stavolta, anche se si tratterà solamente di un’amichevole d’estate.

Una volta archiviata questa sfida, gli azzurri affronteranno altri match nelle prossime settimane, ma contro avversari di maggior livello. Il primo di questi li vedrà opporsi al Liverpool campione d’Europa in carica. L’appuntamento è fissato per domenica 28 luglio 2019.