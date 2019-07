Insieme al Bari, il Monza è la società che si è mossa meglio in questa prima fase della sessione estiva del Calciomercato. Sono ben cinque le trattative portate a casa dal club di Silvio Berlusconi in questi giorni: sono soltanto da annunciare i difensori Sampirisi e Anastasio, i portieri Lamanna e Del Frate (unico ufficializzato) e l'attaccante Finotto. Completate alcune priorità sul mercato, l'amministratore delegato Adriano Galliani ha annunciato che, almeno per il momento, non ci saranno nuovi ingressi nei prossimi giorni: 'Prima di tutto dobbiamo sfoltire la rosa' ha dichiarato il dirigente brianzolo.

Galliani ferma il mercato del Monza: 'Ora spazio alle cessioni'

"Prima di pensare ad altri acquisti dobbiamo cedere qualche giocatore in esubero, questa è la nostra priorità al momento". L'ad del Monza, Adriano Galliani, ha spiegato a Monza-News che in questo momento il club punta a vendere alcuni giocatori che non rientrano più nei piani del Monza: in uscita ci sono i difensori Tentardini e Origlio, i centrocampisti Palesi, Paquetà, Chiricò, Otelè, Machese e Giudici; gli attaccanti Ceccarelli, Palladino, Reginaldo e Tomaselli. Va detto che molti di questi hanno già diverse offerte e che dunque non sarà un grosso problema trovare una sistemazione ai giocatori in uscita.

Calciomercato Monza, fari puntati sul centrocampista Nicola Rigoni del Chievo Verona

Galliani ha aggiunto che la società brianzola ha nel mirino un centrocampista centrale: "La nostra priorità è quella, ma non abbiamo fretta" le parole dell'ad del Monza. Gli indizi portano a Nicola Rigoni, centrocampista in uscita dal Chievo Verona. Successivamente il Monza proverà a rafforzare la batteria dei difensori con Della Giovanna (difensore centrale della Spal scuola Inter).

Piacciono anche gli esperti Del Grosso (Pescara) e Bellusci (Palermo), ma sono due trattative difficili per via degli ingaggi pesanti dei due difensori. La società brianzola potrebbe confermare Iocolano come trequartista: reduce da sei mesi molto positivi all'Entella, l'ex Alessandria potrebbe essere il giocatore ideale per giocare dietro alle due punte. In alternativa il Monza monitora Schenetti (Cittadella), Maiorino (Livorno) e Mattia Corradi, in scadenza di contratto con il Piacenza.

Conclusa la rosa, negli ultimi giorni di mercato, ci potrebbe essere lo spazio per un rinforzo in avanti per completare un reparto che vanta già giocatori del calibro di Brighenti, Finotto e Marchi. L'attaccante in questione non sarà Ettore Gliozzi che il Sassuolo darà in prestito all'Empoli dopo una grande stagione al Siena in Serie C.