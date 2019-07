La Juventus potrebbe essere la regina del mercato di Serie A: nonostante l'ottimo lavoro sul mercato di Napoli ed Inter, la dirigenza bianconera è pronta ulteriormente ad investire, dopo gli arrivi di Ramsey, Pellegrini, Demiral (mancherebbe solo l'ufficializzazione), Rabiot e il prossimo annuncio del ritorno di Buffon a Torino. A tal proposito, le visite mediche del portiere campione del mondo 2006 con la nazionale italiana sarebbero previste per giovedì 4 luglio, subito dopo potrebbe arrivare la sua ufficializzazione.

Nonostante il ritorno del portiere ex Paris Saint Germain sia particolarmente apprezzato dai tifosi bianconeri, l'attesa principale però riguarda in particolar modo il probabile acquisto del difensore centrale dell'Ajax e della nazionale olandese De Ligt. Secondo le ultime indiscrezioni lanciate da alcuni media olandesi, ci sarebbe già una data per l'arrivo a Torino del difensore centrale.

Juve, De Ligt dovrebbe arrivare la settimana prossima

La settimana prossima dovrebbe arrivare a Torino De Ligt, dapprima per le visite mediche e successivamente per la firma del contratto e presentazione alla stampa.

Il motivo di questo ritardo non deriverebbe dalla difficoltà della trattativa (che sarebbe in dirittura d'arrivo sulla base di 70 milioni di euro da pagare all'Ajax) ma per la volontà dei bianconeri dapprima di dedicarsi alle presentazioni di Rabiot (avvenuta martedì 2 luglio) e quella di Buffon (anche se in questo caso dobbiamo attendere le visite mediche e l'eventuale ufficializzazione da parte della Juventus). La settimana prossima quindi dovrebbe essere riservata all'acquisto principale dei bianconeri di questo Calciomercato estivo, anche se non sono escluse clamorose sorprese e quindi ulteriori investimenti importanti da parte della Juventus.

Il mercato della Juventus

Il centrale dell'Ajax dovrebbe firmare un contratto di cinque anni da sette milioni di euro più bonus che potrebbero portarlo a guadagnare anche 12 milioni di euro a stagione. Abbiamo parlato del possibile investimento della Juventus per il suo acquisto, si parla di 70 milioni per l'Ajax ed ulteriori 10 milioni come prezzo di commissione per l'agente del giocatore Mino Raiola. Oltre agli arrivi però la Juventus dovrà necessariamente cedere qualche pezzo pregiato sul mercato: si parla della partenza di Joao Cancelo, che piace a Manchester City e Bayern Monaco, e di quella dei vari Khedira, Matuidi, Mandzukic e Higuain.

Proprio l'argentino nonostante la stima del nuovo tecnico bianconero Maurizio Sarri, potrebbe quindi lasciare Torino, con l'Atletico Madrid di Simeone che sarebbe interessato alla punta argentina.