Il Calciomercato della Juventus potrebbe cambiare rotta nelle prossime settimane. Il quotidiano torinese Tuttosport svela oggi in prima pagina che il futuro di Paulo Dybala è sempre più in bilico. Lo scenario rispetto al recente passato sarebbe cambiato con i corteggiatori che continuano il pressing e il giocatore che, per la prima volta, starebbe pensando all’addio a Torino. Due al momento le squadre interessate e molte le possibilità che si aprono sul mercato in caso di cessione dell’attaccante argentino.

Calciomercato Juventus: il futuro di Dybala sempre più in bilico

Per la prima volta da quando è iniziato il calciomercato della Juventus Paulo Dybala apre al trasferimento lontano da Torino. La Joya, che al momento è in vacanza dopo le fatiche della Coppa America, tornerà alla Continassa a fine mese e avrà un colloquio sia con la dirigenza che con Maurizio Sarri. Fino a ieri sembrava che la priorità del giocatore fosse quella di restare in bianconero chiudendo le porte ad ogni tipo di corteggiatore.

Un buone segnale per il nuovo allenatore che in sede di presentazione aveva dichiarato apertamente di voler puntare sul talento argentino e ieri ha ribadito il concetto proponendolo come perfetto falso nueve. Per la società la cessione di Dybala potrebbe essere un’occcasione ma non è una priorità. Di certo la valutazione del cartellino, stimata intorno ai 100 milioni fa gola dopo il faraonico acquisto di de Ligt, ma è anche vero che per recuperare denaro la Juve ha già inserito nella lista dei cedibili i vari Cancelo, Perin, Khedira e forse anche Blaise Matuidi.

Così fondamentale sarà l’incontro dopo il ritorno dalle vacanze del ragazzo, se il progetto Sarri convincerà Dybala allora l’addio potrebbe essere rimandato se invece la scintilla tra i due non scoccherà l’addio potrebbe rivelarsi una pista decisamente percorribile anche perché i corteggiatori non mancano.

Dybala tra PSG e United: cambia il mercato della Juventus

Per la cessione di Dybala le voci di calciomercato per la Juventus portano tutte all’estero. Fino a inizio giugno il Bayern Monaco sembrava pronto a mettere sul piatto più di 70 milioni ma oggi i tedeschi sono piuttosto defilati.

In prima fila per l’acquisto dell’attaccante ci sarebbe il Manchester United con Solskjaer che vede in Paulo Dybala l’uomo giusto per svoltare in attacco. Possibile pensare che se si dovesse arrivare al tavolo delle trattative la Joya verrà proposto in cambio di Paul Pogba. Il francese sta giocando un ottimo precampionato ma vuole partire, il Real Madrid si sta facendo avanti con insistenza ma non ha ancora chiuso e così la Juve resta in gioco.

Il problema è la valutazione del cartellino fissata intorno a 160 milioni che i Red Devils vorrebbero cash e senza contropartite tecniche.

Lo scambio Dybala-Pogba resta difficile ma è anche vero che l’8 agosto in Inghilterra chiude il mercato quindi il Campione del Mondo, in caso di cessione dopo quella data non potrà essere sostituto. Così potrebbe essere che lo United nelle prossime due settimane inizi a trattare anche su basi diverse dalla sola offerta in denaro.

Nella corsa a Paulo Dybala c’è anche il Paris Saint Germain. In Francia da tempo scrivono che il talento sudamericano è il prescelto per sostituire Neymar ormai separato in casa e in cerca di una sistemazione. Leonardo vorrebbe la Joya a Parigi e l’apertura alla cessione rivelata oggi da Tuttosport potrebbe aprire la trattativa. I Campioni d’Italia chiedono una cifra vicina ai 100 milioni che gli sceicchi non fanno fatica a spendere, come dimostrato in passato, a maggior ragione se dovessero vendere Neymar per 200. Secondo El Mundo Deportivo, quotidiano sportivo spagnolo, Dybala potrebbe essere inserito in una trattativa per portare Neymar a Torino ma al momento sembra molto fantamercato.

Il numero 10 bianconero potrebbe quindi lasciare Torino e cambiare anche il mercato. Al di là del possibile scambio per Pogba che renderebbe felice Sarri e anche tutta la dirigenza, la Joya potrebbe riavvicinare Higuain alla permanenza, scrive sempre Tuttosport. Difficile però pensare ad un Pipita ancora bianconero visto che Paratici continua anche a muoversi su Icardi. Più facile intuire che in caso di addio di Dybala il calciomercato della Juventus possa subire un’accelerata sul fronte Federico Chiesa.