Come molti club questa estate, il Milan sta cercando di ricostruire la propria squadra. Tuttavia, i problemi di fair play finanziario che hanno già visto espulsi i rossoneri dall'Europa League, hanno in qualche modo limitato le loro opzioni. È risaputo che il Milan stia cercando opzioni più economiche, in particolare i giocatori che hanno solo un anno residuo nel loro contratto. Nicholas Otamendi del Manchester City non fa parte di questi giocatori poichè ha un accordo che dura fino al 2022, ma 'PianetaMilan' riporta l'interesse dei rossoneri per il difensore.

Il sito web riporta che il Milan sta guardando all'argentino come alternativa a Dejan Lovren, che è in cima alla lista dei desideri ma apparentemente irraggiungibile, quindi Otamendi è un'opzione in quanto "riflette le caratteristiche richieste". Non si pensa che il difensore centrale faccia parte degli intoccabili del Manchester City, sebbene gli siano rimasti due anni di contratto con i Citizens.

Otamendi è rappresentato da Jorge Mendes, un agente che ha un forte rapporto con il Milan, quindi si pensa che ci siano tutte le possibilità che spingerà per concludere l'affare. Ciò che viene in gran parte ignorato è il potenziale costo del trasferimento, che potrebbe essere un problema per i rossoneri.

Calciomercato Milan, problemi per il trasferimento di Andrè Silva

Il trasferimento che avrebbe portato Andre Silva dal Milan al Monaco sembrava concluso.

Il giocatore aveva lasciato il ritiro rossonero per volare a Montecarlo per sottoporsi alle visite mediche e firmare per il club, tuttavia l'operazione è stata interrotta in modo apparentemente definitivo. Le conferme sono arrivate dopo che le voci si erano susseguite nella giornata di ieri: sembrava tutto fatto, con il Milan che avrebbe ricevuto 30 milioni. Il problema sembrerebbe essere economico più che relativo alle condizioni fisiche del giocatore.

Il portoghese, infatti, stando a quanto riportato da 'Milannews' non avrebbe trovato l'accordo economico con il club francese causando un grave danno economico al Milan. Ciò non cambierà nulla sul fronte di Angel Correa, tuttavia, poiché il Milan ha già un accordo con il giocatore e sta cercando di trovare anche quello con l'Atletico Madrid.

L'operazione Correa dovrebbe andare a buon fine

Inizialmente per portare Correa in rossonero si parlava di una cifra di oltre 50 milioni di euro, ma qualcos'altro filtra da fonti vicine al Milan.

Il prezzo dovrebbe essere vicino a 40 milioni di euro più i bonus. Alla fine, l'esborso complessivo non dovrebbe superare i 45 milioni, ma dipenderà dai continui negoziati tra i due club. Correa ha avuto una stagione di alti e bassi nell'ultimo anno con i Colchoneros e Diego Simeone lo ha chiaramente messo sul mercato. Ma il Milan fa molto affidamento su di lui per le sue caratteristiche tecniche: ha forza e velocità e sarà probabilmente usato come secondo attaccante al fianco di Piatek.