Questa mattina la Juventus ha proseguito la preparazione estiva. I ragazzi di Maurizio Sarri hanno lavorato intensamente e in campo con i nuovi compagni c'era anche Matthijs de Ligt. Il difensore olandese è ufficialmente un giocatore della Juve e adesso è al servizio di Maurizio Sarri.

I Campioni d'Italia, oggi, hanno svolto una sola seduta di allenamento e questo pomeriggio godranno di un po' di riposo anche perché domani nel primo pomeriggio la squadra partirà da Torino Caselle in direzione Singapore.

Pubblicità

Pubblicità

Sul volo che porterà la Juve in Asia potrebbe non esserci Giorgio Chiellini che, stando a quanto riporta Sky Sport, ha avuto un fastidio al polpaccio. Per la Juve inizierà la tournée estiva e domenica alle ore 13:30 (ora italiana) sarà in campo per la prima amichevole contro il Tottenham.

Il programma di giornata di venerdì

La giornata di venerdì in casa Juventus sarà piuttosto intensa. Infatti, alle ore 10 Matthijs de Ligt sarà presentato ai media.

Pubblicità

Mentre l'olandese parlerà in conferenza stampa, i suoi compagni di squadra saranno n campo per allenarsi. Dunque anche venerdì mattina, la Juve sarà impegnata per una sessione di lavoro, poi pranzerà al JHotel e successivamente lascerà la Continassa per andare a Caselle. Infatti, nel primo pomeriggio del 19 luglio i Campioni d'Italia si imbarcheranno sul volo che li porterà da Torino fino a Singapore, dove prenderà il via la tournée asiatica.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Champions League

Non è da escludere che Aaron Ramsey e Douglas Costa restino a Torino, così come sarebbe appunto a rischio anche Chiellini. Per avere la certezza su chi partirà e chi bisognerà attendere che il club bianconero dirami la lista dei convocati. La Juve resterà in Asia fino al 26 luglio giorno in cui la squadra disputerà la terza amichevole estiva contro il Team - K, poi i campioni d'Italia torneranno in Piemonte.

Bernardeschi si è fermato con i tifosi

Verso l'ora di pranzo di oggi i giocatori della Juventus hanno lasciato il centro sportivo della Continassa visto che Maurizio Sarri ha deciso di concedere qualche ora libera ai suoi ragazzi.

All'uscita dal JTC, Federico Bernardeschi ha deciso di fermarsi con i tifosi presenti per fare foto e autografi. Il numero 33 juventino è sempre molto disponibile con i supporters bianconeri e spesso incontra i suoi fans.

Pubblicità

Prime parole da bianconero per de Ligt

Questa mattina, la Juventus ha ufficializzato l'acquisto di Matthijs de Ligt dall'Ajax. Il giocatore ha anche iniziato a postare le prime immagini da bianconero sul suo profilo di Instagram.

De Ligt, con un post sul noto social network, si è detto pronto per la nuova sfida e ha anche già scritto le sue prime parole in italiano: "Juve, ci sono".

In Italia insieme al difensore olandese è sbarcata la sua bella fidanzata Annekee Molenaar, la quale su Instagram ha condiviso una foto che la ritrae con il suo compagno mentre si baciano: sullo sfondo si vede l'Allianz Stadium visto che l'immagine è stata scattata sulla terrazza della sede della Juve alla Continassa.

Pubblicità

La modella si è detta felice per la nuova avventura di Matthijs de Ligt e anche lei ha postato il suo messaggio rigorosamente in italiano: "Sono felice per te".