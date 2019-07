Le ultime notizie del Calciomercato della Juventus riguardano Paul Pogba. Secondo l’edizione on line del quotidiano inglese Daily Mail, il francese avrebbe scelto il Real Madrid come sua prossima destinazione. Il centrocampista oggi è atterrato in Australia con il Manchester United per prendere parte alla tournèe estiva della sua attuale squadra. Non ci sono stati quindi strappi clamorosi, ma è ormai quasi certo che sarà la sua ultima trasferta con i Red Devils: il giocatore avrebbe deciso di lasciare l’Inghilterra e aspetta solo l’offerta giusta per cambiare aria. La Juventus è molto attenta alla situazione ma al momento, stando alle ultime rivelazioni, sembra in svantaggio nella corsa al campione del mondo.

Pubblicità

Pubblicità

Calciomercato Juventus: il Real Madrid sarebbe in vantaggio per Pogba

Il sogno del calciomercato della Juventus di riportare a Torino Paul Pogba potrebbe così svanire. Secondo il Daily Mail il campione transalpino avrebbe scelto il Real Madrid, convinto dalla prospettiva di giocare per il suo connazionale Zinedine Zidane. In Inghilterra sono sicuri che entro la fine del mese i blancos faranno un ricca offerta al Manchester United che, da parte sua, resta bloccato sulla richiesta di 150 milioni di euro per il cartellino, ritenuta troppo alta sia dagli spagnoli che dalla Juventus.

Pubblicità

Nei giorni scorsi si era parlato di un assalto di Fiorentino Perez, disposto a mettere sul piatto 80 milioni di euro più i cartellini di Gareth Bale e Toni Kross, entrambi pronti a lasciare la capitale iberica per far spazio alla rivoluzione fortemente voluta da Zidane per cancellare la pessima stagione appena trascorsa. Per ora da casa Red Devils non è arrivata nessuna conferma sulla ricezione dell’offerta e così non è stata svelata nemmeno una risposta.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Calciomercato

Possibile però che, prima di sferrare l’attacco finale, le merengues vogliano fare cassa e in questo senso si aspettano novità da James Rodriguez. Il colombiano sarebbe vicino al Napoli ma nelle ultime ore si sta inserendo l’Atletico Madrid, Fiorentino Perez aspetta l’offerta migliore e poi darà il via libera alla cessione. Una volta avvenuta la cessione, il Real potrebbe così alzare l’offerta cash avvicinandosi alle richieste dello United.

Pogba: la Juventus può provare il rilancio

Adesso bisognerà capire le prossime mosse della Juventus: se davvero Pogba avesse già scelto il Real Madrid, difficilmente si potrebbe arrivare al grande ritorno dopo le quattro stagioni passate in bianconero dal transalpino dal 2012 al 2016.

Paratici però potrebbe non arrendersi: alcuni rumors nei giorni scorsi hanno parlato di una super offerta da 135 milioni partita dalla Vecchia Signora verso il Manchester United. Anche in questo caso nessuna conferma e la sensazione è che l’esborso sia troppo alto, visto che i bianconeri spenderanno presto almeno 70 milioni per ingaggiare De Ligt. Un’altra ipotesi ventilata da più parti è inserire nell'affare Paulo Dybala, a cui sarebbero aggiunti 80 milioni per convincere i Red Devils.

Pubblicità

In questo caso a fare resistenza potrebbe essere la Joya, che vorrebbe rimanere alla Juve per rilanciarsi nel nuovo progetto di Maurizio Sarri. Insomma la telenovela Pogba potrebbe essere arrivata ad un punto di svolta non troppo felice per i tifosi bianconeri. Uno spiraglio di speranza però ancora c’è: fin dall'inizio delle voci del possibile passaggio del francese al Real Madrid, in molti hanno detto e scritto che Perez non vorrebbe raggiungere i 16 milioni di ingaggio che attualmente Pogba percepisce al Manchester United.

Pubblicità

La speranza bianconera forse è proprio quella che le parti tendano troppo la corda sullo stipendio, in modo da lasciare spazio ad un nuovo inserimento bianconero. Il tempo non manca, tutto è ancora possibile, ma se le indiscrezioni di oggi dovessero essere confermate, il colpo Pogba per il calciomercato della Juventus si sarebbe terribilmente complicato.