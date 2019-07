Sono giorni frenetici per il calciomercato di serie A. Anche oggi 7 luglio continuano le trattative e i rumors che riguardano tutti i club ma soprattutto quelli che ambiscono ad un campionato di vertice. Juventus, Inter, Roma, Milan e Napoli stanno cercando di rinforzare le proprie rose con acquisti ad hoc.

Dall'Inghilterra: maxi offerta Juve per Pogba

Non hanno dubbi in Inghilterra: la Juventus è pronta a sferrare l'assalto decisivo per arrivare a Paul Pogba.

E per il francese si tratterebbe di un ritorno in bianconero. Il Times ha rivelato che il club bianconero sarebbe pronto a versare una cifra di 120 milioni di sterline (ovvero 135 milioni di euro circa) per strappare al Manchester United l'asso del centrocampo. E sarebbe l'ennesimo colpo in quel settore per la Juventus, che in quel reparto ha già ingaggiato a costo zero due campioni come Ramsey e Rabiot. Attenzione però alla concorrenza del Real Madrid di Zidane.

La Roma chiude per Pau Lopez

La Roma è una delle squadre che si sta muovendo di più nelle ultime ore sul Calciomercato, sia in entrata che in uscita. I giallorossi hanno chiuso l'accordo con il Betis per l'approdo del portiere Pau Lopez, che sarà il nuovo titolare dell'undici allenato da Fonseca. A questo punto scontata è la cessione dello svedese Olsen verso altri lidi. La stessa Roma cerca rinforzi in difesa. Dopo Mancini adesso piace Nkoulou, centrale del Torino.

Nel frattempo El Shaarawy è pronto a emigrare in Cina. I granata cercano dal Napoli Verdi e Mario Rui e in campo potrebbero offrire alla squadra di Ancelotti il centrocampista Baselli, oltre ad un conguaglio. Lo stesso Napoli tiene sempre nel mirino James Rodriguez, trequartista colombiano. Il Milan rimane in lizza per Veretout, centrocampista della Fiorentina che piace pure a Roma e Napoli. La Sampdoria infine sogna di strappare al Sassuolo Berardi, pupillo di mister Di Francesco.

Il futuro di Icardi e Higuain dove sarà?

Questo calciomercato si preannuncia bollente per quanto riguarda due centravanti, due top player del campionato di Serie A. Il primo è Mauro Icardi. L'attaccante argentino non rientra più nei piani dell'Inter e una sua cessione è pressochè scontata. Ma dove potrebbe finire? Ci sono soprattutto due club del nostro campionato molto interessanti e sono il Napoli e la Juventus. La stessa Juve deve pensare a piazzare Gonzalo Higuain, altro bomber che non rimarrà in bianconero dopo le esperienze con Milan e Chelsea dello scorso anno.

La Roma è molto interessata a lui e si sta parlando con insistenza nell'ultimo periodo di un possibile scambio con Zaniolo. Se ne riparlerà senz'altro nei prossimi giorni.