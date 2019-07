Sono ore sempre più calde per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Il club bianconero, infatti, starebbe preparando una vera e propria rivoluzione nel reparto offensivo. Gonzalo Higuain non rientrerebbe più nei piani di Maurizio Sarri (nonostante tra i due ci sia sempre stato un ottimo rapporto), mentre anche Mario Mandzukic sembra essere destinato alla cessione (su di lui sarebbe molto forte l'interesse del Borussia Dortmund).

Attenzione anche al giovanissimo Moise Kean, che potrebbe essere girato all'Ajax nell'ambito della trattativa che dovrebbe portare De Ligt in bianconero.

Pubblicità

Pubblicità

La Juventus, comunque, sta cercando una prima punta mobile da affiancare a Cristiano Ronaldo.

Mauro Icardi è un giocatore molto gradito sia al nuovo tecnico Maurizio Sarri che al direttore sportivo Fabio Paratici e potrebbe essere acquistato al "ribasso" (una cifra tra i quaranta e i cinquanta milioni di euro), dal momento che non rientra nei progetti dell'Inter, come pubblicamente ammesso dall'amministratore delegato nerazzurro Beppe Marotta. Nelle ultime ore, sperò, è spuntato anche il nome di Gabriel Jesus, fortissimo attaccante brasiliano che ha trascinato la sua nazionale alla vittoria della Coppa America contro il Perù. Nella finale disputata al Maracanà, infatti, il giocatore del Manchester City è stato sicuramente uno dei protagonisti.

Pubblicità

Mercato Juventus, obiettivo Gabriel Jesus per l'attacco

Stando a quanto riportato nelle scorse ore da "Rai Sport", il nuovo obiettivo della Juventus per rinforzare l'attacco nella prossima stagione sarebbe Gabriel Jesus. Il talentuosissimo attaccante brasiliano non ha mai avuto un buon rapporto con Pep Guardiola, che non lo considera un titolare fisso, dunque potrebbe essere ceduto in questa sessione di calciomercato estivo. Le sue caratteristiche tecniche si integrerebbero alla perfezione con quelle di Cristiano Ronaldo.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Calciomercato

Inoltre, al Manchester City non sarebbe felicissimo, dal momento che è chiuso da Sergio Aguero.

Piacerebbe molto anche Romelu Lukaku, ma quella della Juventus pare più una manovra per infastidire l'Inter, piuttosto che un interesse reale. Si attendono comunque ulteriori aggiornamenti nelle prossime ore.

Per quanto riguarda invece il capitolo delle cessioni, attenzione a Leonardo Bonucci. Stando a quanto riportano le ultime indiscrezioni di mercato, in particolare di Mundo Deportivo, sul difensore della Nazionale sarebbe molto forte l'interesse del Paris Saint Germain, che gli avrebbe proposto un ingaggio molto alto.

Il club francese starebbe aspettando l'acquisto di De Ligt da parte della Juventus.