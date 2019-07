Se è vero che il Napoli di Aurelio De Laurentiis è molto attivo sul fronte delle entrate in questi primi giorni di Calciomercato estivo, è anche vero che c'è la necessità di piazzare diversi esuberi per fare spazio in rosa ai nuovi arrivati. La lista degli esuberi, però, è ancora molto lunga e non è semplice trovare degli acquirenti in grado di soddisfare le esigenze e le pretese del presidente azzurro.

Infatti, giocatori come Marko Rog, Elseid Hysaj, Simone Verdi, Adam Ounas o Roberto Inglese, sono ancora in attesa di capire quale sarà il loro futuro. Tra l'altro si tratta di operazioni molto importanti per il Napoli, perché è proprio attraverso il tesoretto derivante dalle loro cessioni che si potranno mettere a segno altri colpi in entrata, in primis quello di James Rodriguez del Real Madrid, che è oramai diventato un vero chiodo fisso per la società e i tifosi tutti.

Calciomercato Napoli: mercato in uscita in fermento, la prima cessione potrebbe essere Rog

Il più vicino a lasciare Napoli, dopo gli sviluppi delle ultime ore, sembra essere il centrocampista croato Marko Rog, per il quale ci sono gli occhi da diverso tempo di Genoa e Cagliari, che tuttavia potrebbero essere beffate all'ultimo dall'inserimento improvviso dell'Eintracht Francoforte. Secondo quanto riferisce il quotidiano Corriere dello Sport, infatti, il giocatore alla fine potrebbe finire in Germania portando nelle casse del Napoli 18 milioni di euro.

Grazie a questa cessione, nelle prossime ore potrebbe essere ufficializzato anche l'acquisto del macedone Elmas, proveniente dal Fenerbahce. Per quanto concerne il terzino albanese Elseid Hysaj, invece, pare che il club partenopeo abbia deciso di abbassare le pretese dai 25 milioni iniziali ai 15 attuali più bonus. Una cifra che potrebbe convincere definitivamente l'Atletico Madrid a tentare l'affondo decisivo.

Le situazioni di Verdi, Inglese e Ounas

Per Simone Verdi, invece, la trattativa col Torino sembra andare avanti e nei prossimi giorni potrebbe esserci un incontro tra Urbano Cairo e Aurelio De Laurentiis per cercare di arrivare ad un accordo. Nel caso in cui non si dovesse giungere ad un accordo, il club granata potrebbe mollare la presa ed eventualmente se ne riparlerà dopo i preliminari di Europa League in cui sarà impegnato.

Per quanto concerne Roberto Inglese, Fiorentina, Bologna, Atalanta ma soprattutto il Parma sono interessati al giocatore, ma le pretese del Napoli continuano a rimanere alte (30 milioni di euro). Infine, per Adam Ounas, il club vorrebbe cederlo in prestito nel tentativo di farlo maturare definitivamente. Insomma, tutte situazioni da tenere sotto controllo.