Il mercato della Juventus non passa inosservato agli occhi della cronaca sportiva. Niccolò Ceccarini nel suo editoriale per Tuttomercatoweb ha trattato gli affari in corso dei bianconeri che s'intrecciano con quelli dell'Inter di Antonio Conte. Da tempo Mauro Icardi, ai ferri corti con l'Inter dallo scorso febbraio, è nel mirino di Paratici e se arrivasse non potrebbe che far piacere al nuovo tecnico Maurizio Sarri. L'allenatore di Valdarno è un grande estimatore dell'argentino, tanto che quando Gonzalo Higuain ha lasciato il Napoli, ha chiesto al presidente Aurelio De Laurentiis di sostituirlo con il nerazzurro.

Pubblicità

Pubblicità

La dirigenza della Continassa non ha fretta di ingaggiare il centravanti di Rosario perchè il suo parco attaccanti è affollato e bisognerebbe cedere Gonzalo Higuain e Mario Mandzukic prima di procedere con altri acquisti. La società di Suning invece vorrebbe risolvere la grana al più presto, ma nell'impossibilità di accelerare i tempi sta operando sul mercato e starebbe tentando di accaparrarsi Lukaku del Manchester United, anche per dare un ulteriore segnale all'ex capitano nerazzurro.

Pubblicità

La telenovela Icardi potrebbe trascinarsi fin oltre la metà di agosto con il rischio per i venditori di veder scemare il guadagno: "L’Inter non ha alcuna intenzione di svendere Maurito ma potrebbe essere costretta ad abbassare tanto le sue richieste". Anche l'attaccante non ha fretta perchè forte di un contratto valido per altre due stagioni. Lunedì al ritiro di Lugano tra i nerazzurri, agli ordini di Conte ci sarà anche Icardi.

Il mercato in entrata e in uscita della Juve

Intanto la Juve, come ha evidenziato l'esperto di mercato, ha chiuso per Gianluigi Buffon, ancora prima di trovare una sistemazione per Perin.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Serie A

L'obiettivo prioritario in entrata del ds però è trovare la quadra con l'Ajax per il centrale: "Paratici è in fortissimo pressing su de Ligt. La trattativa va avanti alla fine ci sarà la fumata bianca". L'affare costerà ala Juve circa 70 milioni di euro, mentre il giocatore firmera un quinquennale da 8 milioni di euro a stagione più corposi bonus fino a raggiungere quota 12 milioni. Per il mercato in uscita, la dirigenza della Continassa sta ancora trattando con il Manchester City per la cessione di Cancelo.

Il cartellino del portoghese è valutato 55 milioni di euro. Luca Pellegrini, acquisito dalla Roma, in cambio di Spinazzola, verrà ceduto in prestito e già per lui si sono fatti avanti Sassuolo e Cagliari. I bianconeri acquisteranno un altro terzino che possa ricoprire il doppio ruolo e l'avrebbero individuato in Darmian che ha solo un anno di contratto con il Manchester United. In attacco, per l'editorialista, Paratici non ha perso del tutto le speranze di arrivare a Federico Chiesa, nonostante la nuova proprietà della Fiorentina sembrerebbe determinata a trattenere il figlio d'arte.

Pubblicità

Ulteriori sviluppi su questa vicenda, potrebbero verificarsi al ritorno dalle vacanze, quando l'esterno viola incontrerà Pradè e Joe Barone.