La sempre più intricata vicenda legata al destino di Mauro Icardi rischia di avere una sola, grande protagonista: la testardaggine (o determinazione, dipende dai punti di vista) dell'attaccante argentino. Il Corriere della Sera, nell'analizzare il tormentone di questo Calciomercato estivo, ha dipinto uno scenario che finora non era ancora emerso. Infatti spesso si è parlato di difficoltà tra Inter e Juventus nel trovare l'accordo che sancirebbe l'approdo del bomber sudamericano alla "Vecchia Signora", ma anche dei presunti piani della moglie-agente Wanda Nara che fin da subito avrebbe precluso qualsiasi soluzione estera, dando la preferenza all'Italia, e in particolare al club di Andrea Agnelli, anche se alle sue spalle starebbe avanzando il Napoli.

In realtà, stando alle indiscrezioni lanciate dal quotidiano milanese, pare che il vero "ostacolo" a qualsiasi via d'uscita sia proprio lui, Mauro Icardi, l'ex capitano interista il cui orgoglio alla fine potrebbe prevalere sulle decisioni da prendere prima che chiuda la sessione estiva del mercato. Infatti sembra proprio che il centravanti di Rosario si stia allenando in solitaria alla Pinetina (mentre il resto della squadra sta partecipando alla tournée estiva in Asia) con un solo pensiero nella testa: farsi trovare pronto al rientro del resto del gruppo, per dimostrare ad Antonio Conte che può essere ancora utile per la causa nerazzurra e, chissà, per fargli cambiare idea e strappargli quella che sarebbe una sorprendente conferma.

Insomma, mentre si rincorrono le voci su quella che potrebbe essere la prossima squadra di "Maurito", lui nella testa avrebbe solo una grande speranza: restare in nerazzurro e riconquistarsi la fiducia di tutto l'ambiente con la sua voglia di riscatto.

Diverso invece sarebbe il pensiero di Wanda Nara. La procuratrice dell'attaccante argentino, infatti, avrebbe aperto alla sua partenza dall'Inter e, a fronte di proposte adeguate, sarebbe disposta a trattare con tutti i top-club eventualmente interessati.

Dunque la moglie-manager dell'ex capitano nerazzurro non risulterebbe contraria ad un trasferimento e si sarebbe detta disponibile ad ascoltare le offerte dei principali club interessati, ovvero non solo Juve e Napoli, ma anche Roma e (perché no?) Atletico Madrid, lasciando aperto uno spiraglio ad una partenza verso l'estero. Ma prima sarà necessario far breccia nella testardaggine del giocatore.

Juventus e Inter: non ci sono passi in avanti per Icardi

Il Corriere della Sera ha anche aggiunto che, mentre Mauro Icardi coltiverebbe ancora la speranza di assistere ad un ripensamento di Antonio Conte sul suo conto, Juventus ed Inter continuerebbero a lanciarsi schermaglie in quella che giorno dopo giorno sembra essere una trattativa sempre più complessa.

Infatti mentre in casa bianconera si starebbe continuando ad attendere gli ultimi giorni del mercato per provare a giocare ulteriormente al ribasso sul costo del cartellino (non più di 40 milioni di euro), negli ambienti nerazzurri si starebbe opponendo una certa resistenza, ribadendo che l'unica strada percorribile sarebbe quella di uno scambio con Paulo Dybala.

A tutto ciò bisogna aggiungere la suddetta "ostinazione" del calciatore nel voler provare a giocarsi le ultime chance di permanenza a Milano che starebbe inevitabilmente bloccando tutte le altre operazioni di Marotta e Ausilio in entrata, soprattutto quella che risponde al nome di Romelu Lukaku che, senza la cessione di "Maurito", difficilmente potrebbe diventarne l'erede in maglia nerazzurra.