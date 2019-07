“Juventus-Inter non è una partita come le altre”, parola di Maurizio Sarri che nella conferenza stampa pre-gara racconta come questa sfida non potrà mai essere una vera e propria amichevole. Troppa la rivalità calcistica in campo, troppa la voglia di vincere da una parte e dall’altra. I fari saranno puntati proprio sui due allenatori, entrambi sono “nuovi”, entrambi sono attesi al varco, entrambi vogliono vincere il loro primo derby d’Italia.

La partita si giocherà a Nanchino domani alle 13,30 ed è valida per la ICC, competizione che all'esordio ha visto i nerazzurri perdere contro il Manchester United 1-0 e i bianconeri arrendersi all’ultimo minuto al Tottenham 3-2 colpiti dall’eurogol di Kane.

Juventus-Inter: le probabili formazioni di Conte e Sarri

Juventus-Inter sarà un sfida da cantiere aperto. Le formazioni sono difficili da prevedere.

Molto probabile che le scelte dei due mister non differiscano molto da quelle dalla doppia sconfitta con le inglesi.

Sarri potrebbe fare esordire dal primo minuto de Ligt al fianco di Bonucci, se l'olandese non fosse ancora pronto spazio a Rugani, con Szczesny in leggero vantaggio su Buffon tra i pali. Sugli esterni spazio a Cancelo, sempre sulla lista dei cedibili, mentre a sinistra, in attesa del ritorno dalle vacanze di Alex Sandro, toccherà ancora a Mattia De Sciglio.

In mediana nessuna discussione su due pedine: Pjanic sarà il regista, Emre Can giocherà alla sua destra. A chiudere il trio sarà uno tra Matuidi e Rabiot, una lotta tra francesi che con ogni probabilità si trasformerà poi in staffetta durante la gara. In attacco il dubbio è il centravanti: Higuain ha segnato con il Tottenham, si impegna tantissimo in allenamento ma la dirigenza vuole cederlo. Il Pipita si gioca un posto con Mandzukic al centro di un tridente in cui Cristiano Ronaldo farà l’esterno a sinistra e Bernarderschi giocherà a destra.

Poche novità anche nella probabile formazione dell’Inter. Conte sceglierà come sempre il 3-5-2 con la difesa in cui Skriniar, De Vrji e D’Ambrosio saranno titolari, nella ripresa possibile esordio per il neo acquisto Godin apparso già in buona forma. In mezzo al campo poche le possibilità di vedere dall’inizio Barella, anche per lui ci sarà spazio con l’avanzare del cronometro della gara, mentre i titolari dovrebbero essere ancora Sensi, Brozovic e Gagliardini.

Pochissime le alternative sulle fasce e in attacco per l’ex Ct della Nazionale. Candreva a destra e Dalbert a sinistra sono gli unici che possono interpretare il ruolo, visto che Lazaro è infortunato e Perisic è stato bocciato dopo il Manchester United e utilizzato da seconda punta. In attacco in attesa dei colpi di mercato giocheranno i baby Longo ed Esposito, un duetto che difficilmente potrà mettere paura al muro bianconero.

Di seguito lo schema con le probabili formazioni di Juventus-Inter:

Juventus (4-3-3) Szczesny, Cancelo, de Ligt, Bonucci, De Sciglio; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Cristiano Ronaldo, Higuain, Bernardeschi. All. Sarri

Inter (3-5-2) Hndanovic, D’Ambrosio, De Vrji, Skriniar; Candreva, Sensi, Brozovic, Gagliardini, Dalbert; Longo, Esposito. All. Conte.

Dove vedere Juventus-Inter in diretta tv e streaming

L’amichevole Juventus-Inter di domani sarà trasmessa in diretta tv e in streaming in chiaro da Sportitalia. Il canale è visibile sul numero 60 del digitale terrestre, mentre per chi vorrà guardare la partita su pc, tablet e smatprhone potrà collegarsi sul sito sportitalia.com.

Sportitalia tratterà la gara come fosse praticamente una partita ufficiale con studio preparatita di un’ora, a partire dalle 12,30, con ospiti del calibro degli ex Porrini e Castellazzi e il giornalista, direttore di Tuttosport, Xavier Jacobelli.

Il fischio iniziale è fissato per le ore 13.30. Durante la partita la telecronaca sarà affidata a Gabriele Schiavi, mentre il commento tecnico sarà di Antonino Asta, ex centrocampista con una lunga militanza in serie A.

Il pronostico e le quote scommesse della partita

Juventus-Inter non vale nulla in termini di punti ma questo non vuole dire che non scaldi i cuori di appassionati e tifosi. Secondo le agenzie di scommesse i bianconeri sono nettamente favoriti per il match di Nanchino con quote comprese tra l’1,73 di Snai e l’1,8 di Eurobet. Il successo dei nerazzurri di Conte, alla prima contro la sua ex squadra, è bancata a 4,3 da Planetwin, mentre Betclic crede ancora meno nel successo del club meneghino e lo piazza a 4,5. Le quote del pari vanno passano 3,65 di Mercur Win al 3,7 di 888sport. Il pronostico pende dalla parte dei Campioni d’Italia, i bianconeri hanno una rosa migliore e già quasi completa mentre Handanovic e compagni sono ancora un cantiere aperto. Juventus-Inter non varrà niente a luglio, ma come dice Sarri non è mai una partita normale e quindi il consiglio è quella di non perdersela.