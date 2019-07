Su Sportitalia oggi 24 luglio è stato trasmesso alle ore 13:30 il match tra Juventus e Inter che va ad accendere la rivalità nella prossima stagione di Serie A, in quanto entrambe le squadre sono destinate a poter lottare per la vittoria dello scudetto. I tempi regolamentari si sono chiusi sul risultato di 1-1 e il pareggio è stato lo specchio della partita, a dimostrazione dell'ottima qualità delle due compagini.

L'Inter è andata in vantaggio nel primo tempo, per poi essere raggiunta al sessantanovesimo minuto dalla Juventus, con la punizione dell'attaccante Cristiano Ronaldo dopo la deviazione di Skriniar. Si tratta del primo derby d'Italia di questa stagione ad un mese di distanza dall'inizio del campionato, la quale nella nella prossima settimana verranno effettuati i sorteggi. Il match di ICC è proseguito con i calci di rigore dove la squadra guidata dall'allenatore Maurizio Sarri si è imposta sulla compagine di Antonio Conte per 5-4.

La presenza fondamentale di Gigi Buffon che ha fatto delle parate importanti

Sono state fatte delle modifiche rispetto alle precedenti partite per quanto riguarda lo schieramento in campo, e in porta per i bianconeri ha giocato Gianluigi Buffon. Quest'ultimo ha dato un contributo importante per la vittoria ai calci di rigore della Juventus, dopo aver fatto delle parate su Ranocchia, sul giovane attaccante Samuele Longo e sul centrocampista Borja Valero.

Nel corso del match tra Juventus e Inter, un'ottima prova è stata svolta da Joao Mario che potrebbe essere rivalutato da Antonio Conte. Non può essere fatto lo stesso discorso per Rabiot che deve migliorare molti aspetti ed ha fatto un grave errore sul penalty facendo andare il pallone in tribuna. Nelle file nerazzurre, non si può dimenticare la presenza del nuovo acquisto a centrocampo, come Barella che ha un ruolo centrale nella formazione.

Un equilibrio nel macth tra le due compagini

C'è stato un equilibrio non solo nei tempi regolamentari, ma anche nei rigori che si sono conclusi con la vittoria della Juventus, con il rigore decisivo di Demiral. Si pregusta un campionato avvincente con due squadre preparate e la bravura di due allenatori che fanno ritorno in Italia. I nerazzuri venivano da una precedente amichevole contro il Manchester United, dalla quale sono usciti sconfitti.

L'Inter di Antonio Conte, alla prima uscita, è riuscita a ottenere la vittoria battendo una squadra rivale come il Lugano per 1-2. La Juventus, dal canto suo ha perso la partita contro il Tottenham all'ultimo minuto con l'eurogol dell'attaccante Kane. Stanotte, alle ore 3:00, ha giocato il Milan di Marco Giampaolo che è uscito sconfitto dalla partita contro il Bayern Monaco per 1-0.