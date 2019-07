Sono ore bollenti per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Stando a quanto riporta il noto quotidiano spagnolo "El Mundo Deportivo", Cristiano Ronaldo vorrebbe giocare con Neymar nella prossima stagione. Il club bianconero ha degli esuberi in attacco e dovrebbe vendere due giocatori in questa sessione estiva. Mario Mandzukic non sembra rientrare nei piani di Maurizio Sarri, in quanto le sue caratteristiche tecniche con combaciano con le idee del nuovo tecnico bianconero.

Tutto da decidere, invece, il futuro di Gonzalo Higuain, che in queste prime uscite stagionali sta facendo molto bene (è andato in gol contro il Tottenham ed è partito titolare contro l'Inter). Stando alle ultime indiscrezioni trapelate, inoltre, Paulo Dybala avrebbe dato il via libera alla cessione. Su di lui è molto forte l'interesse del Manchester United e soprattutto del Paris Saint Germain. Intanto, Neymar continua ad essere accostato alla Juventus.

Il campione brasiliano vorrebbe lasciare il club francese e la Juventus sarebbe tra le sue preferenze per il futuro. Neymar potrebbe formare una coppia stellare con Cristiano Ronaldo. Ma vediamo nei dettagli tutte le ultime indiscrezioni sul calciomercato bianconero.

Mercato Juventus, Cristiano Ronaldo avrebbe dato il via libera all'eventuale arrivo di Neymar

Il quotidiano catalano El Mundo Deportivo, nella sua versione on-line, scrive che il feeling tra i due sarebbe ottimo, così come la stima a livello sportivo e personale.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Calciomercato

"Cristiano Ronaldo crede che Neymar possa migliorare molto il reparto offensivo della Juventus, soprattutto in Champions League", scrive il sito spagnolo. Il rapporto tra i due si sarebbe rinforzato anche grazie agli spot pubblicitari girati a Torino qualche mese fa. Sempre secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo, Pini Zahavi, intermediario dell'eventuale operazione, dovrebbe incontrare i vertici della Juventus in Cina tra pochi giorni.

Fabio Paratici, comunque, in questo momento si trova a Milano per continuare alcune trattative di mercato, mentre in Cina è restato il vicepresidente bianconero Pavel Nedved. Pare molto difficile che Neymar torni al Barcellona, che ha già comprato dall'Atletico Madrid Antoine Griezmann, per una cifra superiore ai cento milioni di euro. La Juventus sarebbe una delle priorità di Neymar e l'operazione non è da escludere del tutto (con Dybala che eventualmente passerebbe al PSG), soprattutto nel caso in cui il campione brasiliano dovesse decidere di abbassarsi l'ingaggio, superiore ai trentasei milioni di euro.

Si attendono ulteriori aggiornamenti di mercato nelle prossime ore.