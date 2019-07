Uno dei grandi tormentoni di questa sessione di Calciomercato è rappresentato dal futuro di Mauro Icardi. Il centravanti argentino è fuori dal progetto dell'Inter, come dichiarato pubblicamente dall'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, e dal tecnico, Antonio Conte. Al momento, però, non sono ancora arrivate offerte concrete in sede, con il club nerazzurro che ha già fatto sapere che, nonostante si sia deciso di tenere fuori l'attaccante in questo primo mese di ritiro, non ha alcuna intenzione di svenderlo. Il club che pensa maggiormente a lui è la Juventus, che lo ha seguito già la scorsa stagione.

Juventus in pole per Icardi

In questi ultimi giorni si è parlato molto dell'interesse della Juventus per Romelu Lukaku. Si potrebbe trattare solamente di una manovra di disturbo nei confronti dell'Inter, che ha posto il centravanti belga in cima alla propria lista degli obiettivi o, come scrive oggi 'La Gazzetta dello Sport', di interesse concreto con un possibile inserimento di Dybala nella trattativa.

Questo, comunque, dimostra che i bianconeri sono alla ricerca di un attaccante che sia in grado di garantire un elevato numero di gol. E' il secondo indizio, visto che il primo era stato dato all'inizio della tournée in Asia, con il club che ha deciso di tenere la maglia numero nove libera, dando a Higuain la numero ventuno.

L'obiettivo numero uno di Fabio Paratici resta però il centravanti argentino dell'Inter.

La Juve aveva fatto un tentativo già lo scorso anno, offrendo ai nerazzurri cinquanta milioni di euro più il cartellino di Gonzalo Higuain. A far saltare tutto fu proprio Maurito, desideroso di giocare la Champions League con la maglia interista e con la fascia di capitano al braccio. A distanza di un anno tante cose sono cambiate, tranne la stima del club bianconero nei confronti dell'attaccante di Rosario.

Il ds juventino ha già incontrato la moglie e agente del giocatore, Wanda Nara, a Ibiza, con la quale avrebbe una bozza di accordo per un contratto da quasi otto milioni di euro a stagione più bonus.

L'Inter non vuole svendere il bomber argentino

L'Inter, comunque, come detto inizialmente, non è disposta a svendere Icardi. Difficile pensare ad una proposta simile a quella fatta lo scorso anno (50 milioni più Higuain), ma la valutazione di Maurito si aggira sempre tra i sessanta e i settanta milioni di euro.

Cifra che la Juventus non sembra essere disposta ad investire, soprattutto perché vorrebbe fare un tentativo per Paul Pogba, e in quel caso servirebbero oltre cento milioni di euro. Alla luce di tutto ciò potrebbe prendere nuovamente quota lo scambio che vedrebbe andare all'Inter Paulo Dybala. Affare che permetterebbe ad entrambe le società di realizzare una plusvalenza monstre, fondamentale in ottica fair play finanziario.