La formazione dell'Inter 2019-20 per il momento continua a rimanere incompleta, soprattutto in attacco dove il nuovo allenatore Antonio Conte attende due pedine di spessore. Il tecnico ha già deciso che la sua squadra giocherà con il 3-5-2 e già nelle prime amichevoli sono arrivati dei riscontri abbastanza positivi sul gioco dei nerazzurri, che però attendono con ansia rinforzi dal Calciomercato. L'Inter ha in organico un grande bomber come Mauro Icardi, ma il centravanti non rientra nei piani del tecnico e della società e dunque sarà ceduto.

Su questo non sembrano davvero esserci dubbi. E così al momento l'unico vero attaccante a disposizione di Antonio Conte è Lautaro Martinez, protagonista con l'Argentina di una ottima Coppa America.

Lukaku piace pure alla Juventus, Dzeko in stand by

Uno degli obiettivi di calciomercato dell'Inter, ormai si sa da tempo, è Romelu Lukaku. Un attaccante fortissimo sia fisicamente ma anche tecnicamente niente male.

Gioca nel Manchester United ed è ormai in uscita dalla squadra allenata da Solskjaer. Ha però un costo elevato, superiore agli ottanta milioni di euro. L'Inter dovrà fare attenzione perché nelle ultime giornate è spuntata fuori un'altra pretendente, vale a dire la Juventus. Anche i bianconeri sono a caccia di un grande attaccante e il belga potrebbe essere una pista percorribile, magari scambiandolo con Dybala.

Il calciomercato in Premier League chiude l'8 agosto, ragion per cui l'Inter dovrà sbrigarsi se vorrà accogliere questo grande campione in rosa.

Non si è sbloccata negli ultimi giorni nemmeno la trattativa relativa a Edin Dzeko, altro giocatore che piace parecchio all'Inter e a Conte. Il centravanti bosniaco a quanto pare vorrebbe lasciare la Roma e i nerazzurri sarebbero una meta più che gradita.

La Roma però non vuole cedere il suo giocatore ad una cifra inferiore ai venti milioni di euro, cifra che l'Inter non sembra intenzionata a sborsare. L'impressione è che questa trattativa possa andare ancora per le lunghe.

E allora spunta la pista Cavani

I siti specializzati in calciomercato di Serie A hanno riportato anche un altro nome nuovo per l'attacco dell'Inter: quello di Edison Cavani, bomber dell'Uruguay e del Psg, giocatore che tra l'altro in Italia ha già giocato con grande profitto con le maglie di Palermo e Napoli.

Potrebbe essere lui una più che valida alternativa nel caso in cui l'Inter non riuscisse a mettere le mani su Lukaku. Non va però dimenticato l'alto ingaggio che il centravanti percepisce al Psg, che potrebbe essere un freno alla trattativa. Ad ogni modo nelle prossime due settimane, con l'inizio del campionato ormai alle porte, Conte dovrebbe riuscire ad avere in rosa quei rinforzi che sta tanto aspettando.