Il mercato dell'Inter, di fatto, è ancora bloccato per quanto riguarda il reparto offensivo. Un settore nel quale la società è chiamata necessariamente ad intervenire, se si considera che al momento Antonio Conte ha in rosa soltanto Lautaro Martinez che prossimamente rientrerà dalle vacanze dopo aver disputato la Copa America con l'Argentina. D'altronde non è un caso se nella sfida amichevole del 24 luglio contro la Juventus la formazione milanese sia scesa in campo con Perisic e il giovane Esposito in attacco.

Su questo fronte, proprio dal "tormentone" Icardi e dal tentativo del Napoli di vestirlo d'azzurro, potrebbe arrivare il centravanti richiesto dal nuovo allenatore della squadra milanese, Arkadiusz Milik.

Infatti sembra proprio che il Napoli abbia deciso di rompere gli indugi, cercando di trovare l'offerta migliore per mettere le mani sul bomber argentino ormai da tempo fuori dai progetti dell'Inter.

Pare che già sia stata recapitata in Viale della Liberazione una prima proposta da 50 milioni di euro, anche se sarebbe stata considerata ancora inadeguata dal club di Zhang che vorrebbe incassare una cifra più alta per lasciar partire il suo ex capitano. E così De Laurentiis e Giuntoli si sarebbero messi nuovamente al lavoro per trovare la cosiddetta "chiave di volta", l'elemento decisivo in grado di convincere la controparte e di sancire, allo stesso tempo, il sorpasso definitivo sulla Juventus, ancora in attesa di cedere Higuain (o Dybala) prima di lanciarsi all'assalto dell'ex Sampdoria.

In questa circostanza sarebbe emerso il nome di Arkadiusz Milik che potrebbe essere inserito nella trattativa come eventuale contropartita tecnica, affiancata (ovviamente) da un conguaglio economico che però a questo punto sarebbe più basso rispetto a quello che la società partenopea dovrebbe sborsare se dovesse pagare solo con del denaro cash il cartellino di "Maurito".

Inter in difficoltà per Dzeko e Lukaku: Milik potrebbe essere l'alternativa

L'attaccante polacco non dispiacerebbe affatto ai dirigenti interisti, soprattutto se le trattative avviate per gli altri due obiettivi per l'attacco dovessero continuare a risultare complicate da portare a termine.

Infatti per adesso Marotta e Ausilio non sono riusciti a trovare la formula giusta né per convincere la Roma a cedere Edin Dzeko, e nemmeno per ammorbidire la posizione del Manchester United su Romelu Lukaku.

Tenendo conto di queste difficoltà, se il Napoli dovesse proporre il cartellino della punta polacca più un'adeguata somma in denaro (nelle intenzioni di De Laurentiis non dovrebbe superare i 15-20 milioni di euro), e se Antonio Conte dovesse dare il suo benestare, allora lo scambio Milik-Icardi non sarebbe più un'utopia.

Questa soluzione sarebbe ideale anche per il club campano, poiché l'ex Ajax ha il contratto in scadenza nel 2021 e per il momento la strada verso il rinnovo sembra decisamente in salita.