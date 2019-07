L’Inter è pronto a volare in Asia per una tournée che farà capire qualcosa in più sul lavoro fatto da Antonio Conte a Lugano. Il ritiro svizzero e la prima amichevole hanno dato buone sensazioni, ora però serve un’accelerata e per fortuna dell'allenatore nei prossimi impegni ci saranno anche i nuovi acquisti. Barella partirà con il gruppo già oggi, Godin sarà a disposizione dopo la prima amichevole da disputare sabato contro il Manchester United a Singapore.

La partita sarà l'esordio nella International Champions Cup che proseguirà a Nanchino con la sfida alla Juventus e a Londra contro il Tottenham ad agosto.

In Cina con un Barella in più

L’Inter ”cinese” accoglierà a braccia parte Nicolò Barella, l’acquisto più caro della storia nerazzurra con i 45 milioni che andranno al Cagliari. Il centrocampista la settimana scorsa ha fatto visita al gruppo a Lugano, poi ha proseguito le meritata vacanze dopo l’Europeo Under 21.

Ora è pronto per imbarcarsi sull’aereo che lo porterà a Singapore insieme ai suoi nuovi compagni. Il centrocampo è il reparto che nella prima uscita con il Lugano ha funzionato meglio con Brozovic e Sensi a scambiarsi il ruolo di regista e il solo Gagliardini apparso ancora un po’ indietro di condizione. Dal primo match in programma sabato con il Manchester United, Conte si aspetta un miglioramento sia dai centrali e, chissà, magari ci potrà essere spazio anche per Barella, così come dagli esterni.

E proprio sulle fasce il mirino sarà puntato su Ivan Perisic. Il croato nel nuovo ruolo di quinto di centrocampo con il Lugano ha fatto bene, nella sfida con il Red Devils sarà impegnato molto di più in fase difensiva e si inizierà a capire se davvero questa potrà essere la sua posizione anche quando le partite varranno punti importanti. Non ci sarà con lo United, ma arriverà il giorno dopo Nanchino, Diego Godin.

Il centrale di difesa è molto atteso, grinta ed esperienza saranno fondamentali per la nuova Inter e il parametro zero arrivato dall’Atletico Madrid sicuramente sotto questi punti di vista ha pochissimi rivali. In Cina ci saranno anche Bastoni, altro rinforzo importante perla difesa, e Vecino arma importante in mediana.

Lukaku: sono attese novità per sabato

Difesa e centrocampo dell’Inter avranno quindi nuove pedine per la tournée in Asia, mentre l’attacco sarà decisamente spuntato.

Icardi che non partirà con i compagni e resterà ad Appiano Gentile ad allenarsi da solo, non è ancora stato sostituito. Conte quindi partirà per sfidare il Manchester United e poi la Juventus il 24 luglio con i giovani Longo, Puscas, rientrato in fretta e furia dall’esperienza a Palermo, Colidio ed Esposito. Difficile che possa giocare Politano ancora alle prese con l’infortunio. Insomma dare giudizi sul reparto offensivo nerazzurro prima di agosto sarà molto difficile.

Conte aspetta novità dal mercato: vuole Lukaku e proprio sabato potrebbe essere la giornata giusta per un nuovo colloquio alla luce dell'amichevole con lo United. Tra domanda e offerta “ballano” circa 20 milioni, ma Marotta è ottimista perché ha in mano il “si” del giocatore. Tutto bloccato sul fronte Dzeko, il piccolo riavvicinamento degli scorsi giorni non è servito a dare la scossa alla trattativa, il bosniaco è ancora giallorosso e la sensazione è che fino a quando Petrachi non riuscirà a prendere Higuain o un altro centravanti, niente si sbloccherà. Mancherà ovviamente Lautaro Martinez, attualmente in vacanza dopo la Copa America: l'argentino tornerà a disposizione dopo la tournée asiatica. Così la nuova Inter di Conte affronterà i suoi primi veri test probanti della stagione senza quello che dovrebbe essere l'attacco titolare, con tanti giovani di belle speranze che difficilmente troveranno spazio nella prossima stagione. La squadra è ancora un cantiere aperto e per definire la 'prima linea' si attendono essenzialmente novità dal calciomercato.

Il programma delle partite nella ICC

La tournée in Asia è al via, oggi la partenza. Poi i nerazzurri saranno impegnati a Singapore contro il Manchester United sabato 20 luglio. Da qui prenderanno il volo verso Nanchino, quartier generale di Suning, per affrontare il 24 luglio la Juventus di Maurizio Sarri. Le gare sono inserite all’interno della International Champions Cup che per l’Inter si concluderà domenica 4 agosto a Londra con la partita contro il Tottenham vice campione d’Europa. Tutte le gare elencate saranno trasmesse in diretta tv in chiaro su Sportitalia, gli orari sono quelli delle 13,30 italiane per le gare da disputare in Asia mentre per la partita di Londra il calcio d’inizio è fissato alle 16.