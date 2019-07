La mission è chiara: 'Il Monza vuole andare per la prima volta nella sua storia in Serie A'. Silvio Berlusconi, patron dei brianzoli dallo scorso anno, l'ha ribadito anche ieri a Villa Gernetto. Ha radunato tutti i giocatori, lo staff tecnico e i dipendenti del club per ricordare a tutti gli obiettivi della proprietà. Intanto l'ad Adriano Galliani e il ds Filippo Antonelli puntano al rafforzamento della rosa: nel mirino il difensore Giuseppe Bellusci (che si svincolerà dal Palermo) e il centrocampista Nicola Rigoni dal Chievo.

Berlusconi a Villa Gernetto: 'Vogliamo andare in Serie A'

Dalla Serie C alla Serie A nel giro di tre stagioni. Il nuovo Monza ha un obiettivo ambizioso: centrare la doppia promozione con investimenti importanti. 'Vogliamo andare in serie A' ha ribadito ieri a Villa Gernetto Silvio Berlusconi. Il patron ha parlato più da padre che da dirigente d'azienda: 'Dovrete pensare già da oggi anche al vostro futuro dopo il calcio' ha detto Berlusconi che era insieme al fratello Paolo (il presidente del Monza), l'amministratore delegato Adriano Galliani e alcuni dirigenti Fininvest.

Nicola Rigoni e Giuseppe Bellusci i prossimi obiettivi del Monza sul mercato

Il Monza cerca dunque i rinforzi giusti per puntare alla promozione. Acquistati il difensore Mario Sampirisi del Crotone, l'attaccante Mattia Finotto dalla Spal e il portiere Eugenio Lamanna dallo Spezia, la società ora punta a tesserare il difensore Giuseppe Bellusci che si svincola dal Palermo. Successivamente partirà l'ultimo assalto per portare in Brianza il centrocampista Nicola Rigoni del Chievo: affare che - secondo gialucadimarzio.com - potrebbe andare in porto per una cifra vicina al milione di euro.

Calcio Monza, da oggi comincia il ritiro estivo: il programma delle amichevoli

Dalle parole la palla da oggi passa al campo: il nuovo Monza si è radunato questa mattina al centro sportivo di Monzello. Per oggi è prevista una giornata di test, poi da domani avrà inizio il ritiro vero e proprio sull'altopiano di Brentonico. La società brianzola ha anche comunicato l'elenco delle partite amichevoli che si giocheranno nei prossimi giorni: domenica 21 luglio alle 17.30 è in programma un test con gli americani del Las Vegas-ASD Love Soccer.

Giovedì prossimo D'Errico e compagni scenderanno in campo contro il Real Vicenza. Domenica domenica 28 luglio, sempre alle 17:30, triangolare contro Villafranca Veronese e Lecco. Infine il clou martedì 30 luglio contro il Frosinone di Alessandro Nesta. Il 4 agosto, infine, il Monza debutterà in Coppa Italia nel primo turno: l'avversario si conoscerà nei prossimi giorni.