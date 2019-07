L'Inter è pronta a disputare la sua prima amichevole estiva contro il Lugano, partita che si disputerà questa domenica alle ore 17:30. La dirigenza ed i tifosi interisti potranno finalmente conoscere i nuovi acquisti Lazaro (arrivato dall'Hertha Berlino) e Sensi (acquistato dal Sassuolo).

Si attendono poi novità anche per quanto riguarda i possibili acquisti di Romelu Lukaku, punta del Manchester United, e di Dzeko, attaccante della Roma.

Il belga sarebbe in partenza dalla società inglese, ma ci sarebbe ancora distanza fra domanda e offerta: l'Inter avrebbe offerto 70 milioni di euro, il Manchester United ne chiede almeno 85 milioni di euro. Per quanto riguarda Dzeko invece, si aspetterà probabilmente la cessione di Icardi, che ha ufficialmente lasciato il ritiro di Lugano e si allenerà a Milano.

L'argentino non partirà per la tournée asiatica, segno evidente del rapporto non ideale con l'Inter, a differenza di Radja Nainggolan, che invece, salvo novità di mercato, parteciperà International Champions Cup dell'Inter in Asia.

Inter, Nainggolan dovrebbe partire per la tournée asiatica

Come confermato da alcuni media sportivi, il centrocampista belga Radja Nainggolan, ufficialmente sul mercato, partirà per la tournée asiatica dell'Inter per la International Champions Cup, fra cui spicca quello contro la Juventus. A differenza di Icardi, che si allena a Milano e non partirà per l'Asia, il giocatore belga dunque sarà a disposizione di Antonio Conte, che ieri lo ha impiegato in una seduta tattica.

Questo scrive oggi Tuttosport, che subordina ovviamente tale partecipazione del centrocampista all'ICC all'assenza di imminenti novità di mercato che lo possano riguardare.

Il giocatore ovviamente non è considerato titolare, in quanto l'Inter dovrebbe dare fiducia prioritariamente ai vari Brozovic, Barella, Vecino e Sensi, ma (salvo novità di mercato) sarà parte della rosa al torneo asiatico. Intanto pare probabile che possa giocare qualche minuto nella prima amichevole estiva dell'Inter che disputerà questa domenica contro il Lugano.

Oltre a non essere considerato 'indesiderato' dalla società di Suning, il centrocampista belga è apprezzato molto dalla tifoseria interista, grazie soprattutto alle belle prestazioni sul finire della scorsa stagione, quando grazie anche ai suoi goal l'Inter si è qualificata per la Champions League.

Il mercato dell'Inter

Come dicevamo, diversa è la situazione Icardi: l'argentino dovrebbe lasciare la società di Suning in questo Calciomercato estivo, per non 'rischiare' di svalutare ulteriormente la valutazione del proprio cartellino.

Le società interessate all'argentino sono Juventus e Napoli, anche se secondo le ultime indiscrezioni, il giocatore vorrebbe i torinesi. Ci sarebbe un'intesa contrattuale di massima fra le due parti per un contratto di cinque anni a otto milioni di euro a stagione. I bianconeri potrebbero però attendere gli ultimi giorni del mercato per lanciare un'offerta all'Inter.