La politica di mercato della Juventus è da un lato acquistare veterani pronti per i palcoscenici internazionale, dall'altro non perdere di vista i giovani talenti del panorama italiano. In ottica futuribile nel mirino di Paratici ci sarebbe da tempo anche Nicolò Zaniolo della Roma. Il classe 1999 fino a poco tempo fa era quasi certo che avrebbe continuato la sua crescita professionale tra i giallorossi, ma a sorpresa il nuovo ds Petrachi nel summit con Claudio Vigorelli, agente del giocatore, ha espresso la volontà di una possibile cessione.

Il dirigente durante la conferenza stampa d'insediamento, poi ha ribadito quanto anticipato al procuratore. Incassata la delusione, l'agente avrebbe cominciato a sondare il terreno per trovare un'altra società al suo assistito. Al momento i club interessati al centrocampista sarebbero: Tottenham e Juventus. Gli Spurs avrebbero proposto 23 milioni di euro più il cartellino di Toby Alderweireld e un contratto di 6 anni ad una cifra più elevata dei due milioni previsti dai capitolini. L'offerta sarebbe stata considerata congrua dalla società detentrice del cartellino per cui se il giovane fosse d'accordo si potrebbe chiudere.

La conditio sine qua non

Il secondo club che nelle ultime ore si è fatto avanti per il mediano è quello di Andrea Agnelli. Tra Petrachi e Paratici ci sarebbe una buona intesa e lo dimostra lo scambio fatto tra Luca Pellegrini e Leonardo Spinazzola. L'ingaggio proposto dalla dirigenza della Continassa sarebbe inferiore a quello degli inglesi, ma comuqnue sempre superiore a ciò che avrebbe percepito tra i romanisti. Il giovane tra le due opzioni preferirebbe di gran lunga quella italiana, ma la Juve non sarebbe disposta ad investire i 45 milioni richiesti, dei quali 8 andranno all'Inter, infatti vorrebbe inserire nell'affare una contropartita tecnica, individuata in Gonzalo Higuain.

Il Pipita, fino a qualche giorno fa aveva rifiutato, a priori, un trasferimento in qualsiasi altro club italiano, ma le parole del nuovo ds giallorosso ("Potrebbe ripetere quanto ha fatto Batistuta con la Roma"), avrebbero ammorbidito la sua posizione e indurlo a cercare un confronto con Petrachi. Oltre a cedere il ragazzo di Brest, i bianconeri darebbero un congluaglio pecuniario da spalmare nel tempo. La società di Pallotta in questo modo troverebbe il sostituto di Dzeko, promesso sposo dell'Inter di Conte, più un conguaglio.

L'affare sarebbe appena abbozzato e tutto dipenderebbe dalla disponibilità dell'ex Napoli, per cui se non ci fossero ulteriori sviluppi, Zaniolo potrebbe considerare un trasferimento in Premier League.