Esordio ufficiale per l'Inter di Antonio Conte, che quest'oggi ha disputato la prima amichevole contro il Lugano. Vittoria senza grossi patemi per i nerazzurri, che si impongono 2-1 grazie alle reti messe a segno da Stefano Sensi al 25' e da Marcelo Brozovic al 45' e di Kryeziu per i padroni di casa. Risultato che era l'ultima cosa da guardare, visto che in molti erano curiosi di vedere l'atteggiamento della squadra nerazzurra che, nonostante avesse le gambe appesantite notevolmente dalla preparazione svolta questa settimana, ha pressato molto alto, dando indicazione su come giocherà il prossimo anno.

Inevitabile notare la presenza di attaccanti. Non c'erano né Mauro Icardi, destinato alla cessione e fuori dal progetto, né Matteo Politano, out per infortunio, né tanto meno Lautaro Martinez, che si sta godendo le vacanze dopo aver giocato la coppa America.

La partita

Buona la prima dell'Inter di Antonio Conte, seppure fosse una gara amichevole. Il tecnico nerazzurro schiera Antonio Candreva sulla fascia destra, con Sensi, Gagliardini e Brozovic in mezzo e con Perisic a sinistra.

Il tandem d'attacco è formato dal giovanissimo Sebastiano Esposito, classe 2002, e Samuele Longo.

I nerazzurri pressano alto, mettendo spesso in difficoltà gli avversari svizzeri. E proprio da una di queste pressioni nasce il gol del vantaggio siglato da Stefano Sensi, che al 25' scatta sulla trequarti e calcia benissimo all'incrocio di destro. Il primo gol stagionale, dunque, viene realizzato da uno dei nuovi acquisti, arrivato dal Sassuolo in prestito oneroso con diritto di riscatto.

Il Lugano prova a reagire ma al 45' arriva il raddoppio siglato da Marcelo Brozovic, che trova un grande gol con un altro tiro da fuori area. Da segnalare un gol annullato dal Var per fuorigioco al 36', siglato da Stefan De Vrij.

Nel secondo tempo succede poco da segnalare. Grande girandola di cambi e il Lugano trova il gol della bandiera all'87 con una rete di Kryeziu, bravo ad insaccare al volo su disattenzione di Dalbert.

Le pagelle

Queste le pagelle del match appena concluso:

Handanovic 6: mai impegnato nel corso del match.

D'Ambrosio 6: buona prestazione da terzo di difesa, ruolo che ricoprirà spesso in questa stagione.

De Vrij 6,5: attento in fase difensiva, bravo anche in fase di impostazione.

Skriniar 6,5: le poche volte che viene puntato non si fa mai superare.

Candreva 5,5: può fare di più, anche se è ancora presto per esprimere un giudizio definitivo.

Gagliardini 6: un buon colpo di testa su cross di Perisic e tanta quantità per l'ex Atalanta.

Brozovic 6,5: grande gol il suo, come sempre fondamentale in mezzo al campo.

Sensi 7: il suo arrivo alza notevolmente la qualità a centrocampo. Non solo il gol per lui quest'oggi, ma anche tanta corsa, riempie spesso gli spazi vuoti, si inserisce bene creando scompiglio agli avversari.

Perisic 7: molto bene il croato, che sotto la guida di Conte potrebbe disputare la miglior stagione con la maglia dell'Inter.

Esposito 6,5: nonostante la giovanissima età mostra di avere tanta personalità con qualche buona giocata.

Longo 5,5: non incide.